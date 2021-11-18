Пограничники Польши предотвратили 501 попытку нелегальной миграции из Беларуси

За минувшие сутки составлен 31 протокол о необходимости покинуть территорию страны.
В свою очередь Министерство национальной обороны сообщает о нескольких попытках нелегального перехода польско-белорусской границы большими группами мигрантов, одна из которых насчитывала около 500 человек. На участке возле Дубиче-Церкевне вечером в среду границу пыталась перейти группа из 100 человек.
Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. В этот день к пункту пропуска Брузги у Гродно подошли несколько тысяч мигрантов, которые требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию. Накануне они перебрались из лесного лагеря в пункт пропуска.
В ЕС, США и Великобритании считают, что в создании кризиса виновен официальный Минск, который преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушений прав человека внутри самой Беларуси".