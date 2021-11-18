Пограничники Польши предотвратили 501 попытку нелегальной миграции из Беларуси

За минувшие сутки составлен 31 протокол о необходимости покинуть территорию страны.

В свою очередь Министерство национальной обороны сообщает о нескольких попытках нелегального перехода польско-белорусской границы большими группами мигрантов, одна из которых насчитывала около 500 человек. На участке возле Дубиче-Церкевне вечером в среду границу пыталась перейти группа из 100 человек.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. В этот день к пункту пропуска Брузги у Гродно подошли несколько тысяч мигрантов, которые требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию. Накануне они перебрались из лесного лагеря в пункт пропуска.