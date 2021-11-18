Чт, 18.11.2021
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Диана Занде, психотерапевт

Пограничники Польши предотвратили 501 попытку нелегальной миграции из Беларуси

ФОТО: AFP/ AP/ Scanpix

За среду, 17 ноября, польские пограничники предотвратили 501 попытку незаконного пересечения границы на участке с Беларусью, сообщает Погранслужба Польши, пишет Еврорадио.

За минувшие сутки составлен 31 протокол о необходимости покинуть территорию страны.

В свою очередь Министерство национальной обороны сообщает о нескольких попытках нелегального перехода польско-белорусской границы большими группами мигрантов, одна из которых насчитывала около 500 человек. На участке возле Дубиче-Церкевне вечером в среду границу пыталась перейти группа из 100 человек.

Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября. В этот день к пункту пропуска Брузги у Гродно подошли несколько тысяч мигрантов, которые требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию. Накануне они перебрались из лесного лагеря в пункт пропуска. 

В ЕС, США и Великобритании считают, что в создании кризиса виновен официальный Минск, который преследует цель "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушений прав человека внутри самой Беларуси".


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