Фракция Гобземса не пришла на торжественное заседание Сейма

На торжественное заседание парламентарии собрались в разных помещениях Сейма, соблюдая требования эпидемиологической безопасности. В Большом зале собрались президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV), члены президиума Сейма, а также лидеры фракций. В свою очередь, каждая фракция Сейма, а также депутаты, не принадлежащие к фракциям, следили за заседанием из отдельных помещений.

Спикер Сейма Инара Мурниеце (NA), выступившая с речью в Белом зале, начала заседание с приветствия присутствующих, по очереди обращаясь к каждой из фракций. Депутаты махали рукой в камеру, отвечая на приветствие.

Когда Мурниеце обратилась к фракции "Независимых" со словами: "Здравствуйте, фракция "Независимые!", на экране появилась пустая комната - стол со стульями, где не было депутатов. Соответственно, приветствия со стороны присутствующих и из зала не последовало.