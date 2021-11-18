Чт, 18.11.2021
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Диана Занде, психотерапевт

Фракция Гобземса не пришла на торжественное заседание Сейма

Aldis Gobzems ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

Сегодня, 18 ноября, в Сейме прошло торжественное заседание в честь 103-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, но фракция "Независимые" во главе с политиком Алдисом Гобземсом не явилась, сообщает LETA.

На торжественное заседание парламентарии собрались в разных помещениях Сейма, соблюдая требования эпидемиологической безопасности. В Большом зале собрались президент Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV), члены президиума Сейма, а также лидеры фракций. В свою очередь, каждая фракция Сейма, а также депутаты, не принадлежащие к фракциям, следили за заседанием из отдельных помещений.

Спикер Сейма Инара Мурниеце (NA), выступившая с речью в Белом зале, начала заседание с приветствия присутствующих, по очереди обращаясь к каждой из фракций. Депутаты махали рукой в камеру, отвечая на приветствие. 

Когда Мурниеце обратилась к фракции "Независимых" со словами: "Здравствуйте, фракция "Независимые!", на экране появилась пустая комната - стол со стульями, где не было депутатов. Соответственно, приветствия со стороны присутствующих и из зала не последовало.

Депутат Марис Можвилло, представляющий эту фракцию, сообщил утром СМИ, что не будет участвовать в торжественном заседании, потому что хотел "выразить солидарность с теми коллегами в Сейме и самоуправлениях, у которых этот праздник был испорчен из-за решения Сейма, запрещающего представителям выполнять свое обещание жителям - работать на благо народа".


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