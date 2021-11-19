Пт, 19.11.2021
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Тоомас Маттсон, журналист

Певица Марина Хлебникова находится в реанимации
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Марина Хлебникова ФОТО: скриншот видео

Вечером 18 ноября 56-летняя певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире. Сейчас она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом пишут РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Его оперативно потушили.

У Telegram-канала Super.ru есть версия, что артистка заснула с сигаретой.

По сведениям "Комсомольской правды", певицу с ожогами лица и груди доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

"Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", - сообщили в медицинском учреждении РИА Новости.

Lenta.ru сообщает, что у певицы 50 процентов ожогов тела - пострадали кожа лица, туловище, ноги, а также верхние дыхательные пути. Врачи диагностировали ингаляционное поражение. Хлебникову ввели в медикаментозную кому.

Известно, что при пожаре в квартире Марины Хлебниковой помимо нее пострадал неизвестный мужчина. Всего помощь была оказана пятерым людям.

Марина Хлебникова -  советская и российская эстрадная певица. Пик популярности звезды пришелся на 90-е. Она известна такими хитами, как "Чашка кофею", "Дожди", "Мой генерал", "Солнышко мое, вставай".


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