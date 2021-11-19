Непривитые могут не соблюдать изоляцию по прибытии из двух стран Европы

Невакцинированным жителям не придется соблюдать самоизоляцию по прибытии в Латвию из Испании и Ватикана. Мальту исключили из списка безопасных стран.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился с 1533,3 до 1111,4 случая в неделю, что в настоящее время является седьмым по величине показателем среди стран ЕС и ЕЭЗ.

Уровень заболеваемости в Эстонии за последнюю неделю снизился, составив 1067,1 (неделей ранее - 1697,8). В свою очередь, показатель Литвы снизился с 1401,6 до 1213,8.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны будут соблюдать самоизоляцию по возвращении из Великобритании, Канады, Уругвая, Чили, Иордании и Австралии. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, необходимо соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделан повторный тест на Covid-19 и получен отрицательный результат. Результат должен быть записан в протоколе тестирования. От самоизоляции могут отказаться лица, имеющие действующий сертификат о вакцинации или выздоровлении от Covid-19.