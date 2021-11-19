Полиция начала проверку о собрании людей у памятника Свободы 18 ноября

По словам представителя Госполиции Анце Розите, на мероприятиях 18 ноября не было зафиксировано никаких инцидентов, но в Рижском Центральном участке начата ведомственная проверка ситуации у памятника Свободы и будет оценено соблюдение правил эпидемиологической безопасности.

Муниципальная полиция также отслеживала камеры видеонаблюдения города Риги и отправила свои бригады на место событий, призывая людей держаться на расстоянии друг от друга.

"Кроме того, во время мероприятия мы также призвали организаторов мероприятия, учитывая количество посетителей, отменить несколько выступлений. Это тоже было сделано", - сказали в правоохранительных органах.

Уже сообщалось, что 18 ноября несколько тысяч человек собрались, чтобы посмотреть на подсветку памятника Свободы. Перед освещением памятника присутствующим напомнили о соблюдении правил эпидемиологической безопасности - не толпиться, соблюдать дистанцию. У подножия памятника собралось несколько тысяч человек, а вечером в парке возле памятника местами скапливались люди.

Собрание людей на территории у памятника Свободы, а также в других местах в центре Риги происходило и в полдень, когда прошел небольшой парад военной техники.