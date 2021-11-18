Фото, видео ⟩ Праздничная подсветка памятника Свободы

Начало праздничного освещения транслируется в прямом эфире Латвийского телевидения с 19:30 до 20:00. Семиминутное представление со специально разработанной музыкой и светом смешано с рассказами об освещении памятника Свободы и историческими моментами.

По словам Ошане, в конце 2018 года группа единомышленников во главе с бывшим президентом Валдисом Затлерсом учредила Фонд освещения памятника Свободы. Целью фонда было обеспечение освещения памятника - разработка проекта, дизайн и установка техники.

Чтобы осветить памятник Свободы, фонд запустил благотворительную акцию Gaisma mūsu brīvībai!, приглашая всех сделать пожертвования.