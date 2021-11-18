Чт, 18.11.2021
С моей точки зрения, так называемый локдаун запоздал на несколько недель. Маргарита Мельникова, председатель правления Екабпилсской региональной больницы
Маргарита Мельникова, председатель правления Екабпилсской региональной больницы
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Фото, видео ⟩ Праздничная подсветка памятника Свободы

В день провозглашения Латвийской Республики в 19:30 торжественно подсветили символ свободы и единства латвийского народа - памятник Свободы, сообщила представитель Фонда освещения памятника Свободы Илзе Ошане.

Начало праздничного освещения транслируется в прямом эфире Латвийского телевидения с 19:30 до 20:00. Семиминутное представление со специально разработанной музыкой и светом смешано с рассказами об освещении памятника Свободы и историческими моментами.

По словам Ошане, в конце 2018 года группа единомышленников во главе с бывшим президентом Валдисом Затлерсом учредила Фонд освещения памятника Свободы. Целью фонда было обеспечение освещения памятника - разработка проекта, дизайн и установка техники.

Чтобы осветить памятник Свободы, фонд запустил благотворительную акцию Gaisma mūsu brīvībai!, приглашая всех сделать пожертвования.

Художественное освещение памятника Свободы будет видно до 22:45, звуковое и световое представление будет повторяться каждые 15 минут.


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