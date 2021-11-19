Мигранты, госпитализированные в польскую больницу, рассказали про "ад в лесу"

Сегодня утром, 19 ноября, польские пограничники и скорая помощь доставили трех человек в больницу. Среди них 40-летний гражданин Сирии, который находится в реанимации, а также иракец в возрасте около 50 лет и 20-летний курд, месяц проживший в лесу. Его зовут Алан, он футболист.

Главный врач городской больницы оценивает состояние здоровья мужчины, который находится в реанимации, как очень тяжелое, указывая на двустороннюю пневмонию, воспаление, но при этом заявляя, что его жизни ничто не угрожает.

"Наша больница предназначена для пациентов с Covid-19, поэтому нам придется искать другую больницу, чтобы перевезти его.

Самочувствие очень тяжелое, но стабильное. Он замерз, ничего не ел, не пил 10 дней.

Сам не мог идти. Они пересекли польскую границу, и наши солдаты привезли их сюда", - говорит Марсель Задан, главный врач больницы.

Два других мигранта, один из Ирака и один из Курдистана, здоровы. Один из них согласился поговорить со СМИ. 20-летний Алан заплатил 3600 евро за поездку в Европу, он прилетел из Дубая в Минск. Порядок был уже известен - неделю он пробыл в гостинице, потом белорусские сотрудники правоохранительных органов вывезли его на границу - там он пробыл месяц, передает TV3.

"Я болен, я не ел, не пил. Единственное, чего я хочу - это спасти свою жизнь, не более того. В лесу опасно.

Они [белорусы] толкнули меня, толкнули к границе - сказали: двигайся, двигайся, двигайся", - рассказывает Алан.

Мужчина говорит, что его мать уже шесть лет живет в Великобритании, отца убили на родине, его цель - это Европа.

"Я хочу осуществить свои мечты, у меня есть мечты. Я не животное. Я хочу спасти свою жизнь, заниматься делом, о котором мечтаю, я не могу сделать это на своей родине", - отмечает Алан.

Десятки других мигрантов, пересекших польскую границу, находятся в больнице в Гайновке - польском городе, расположенном более чем в ста километрах от белорусской границы. В больнице передача встретила курда, который приехал искать свою семью. Каждый из его семьи заплатил за эту поездку 12 000 евро.

"Моя семья услышала о возможности отправиться в Польшу из Беларуси. Получить визу - быструю визу из Багдада в Беларусь, а затем в Польшу. Им обещали, что их доставят из Беларуси в Польшу, а затем в Европу. Они неделю пробыли в гостинице Минска, потом им позвонили и сказали, что можно ехать на границу.

Сказали, что отвезут в Польшу. Теперь они пропали без вести - уже как 15 дней",

- об этом репортерам TV3 сообщил гражданин Курдистана Хасан, проживающий в Польше.

В четверг, 18 ноября, Польша сообщила, что задержала 200 мигрантов, нелегально проникших в страну с территории Беларуси.