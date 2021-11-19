Пт, 19.11.2021
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глава МИД Литвы о Лукашенко
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Мигранты, госпитализированные в польскую больницу, рассказали про "ад в лесу"

ФОТО: AFP / Scanpix

В медицинском учреждении в городе Бельск-Подляски недалеко от польско-белорусской границы мигранты рассказали, почему они называют насилие белорусского режима "адом в лесу", сообщает TV3.

Сегодня утром, 19 ноября, польские пограничники и скорая помощь доставили трех человек в больницу. Среди них 40-летний гражданин Сирии, который находится в реанимации, а также иракец в возрасте около 50 лет и 20-летний курд, месяц проживший в лесу. Его зовут Алан, он футболист.

Главный врач городской больницы оценивает состояние здоровья мужчины, который находится в реанимации, как очень тяжелое, указывая на двустороннюю пневмонию, воспаление, но при этом заявляя, что его жизни ничто не угрожает.

"Наша больница предназначена для пациентов с Covid-19, поэтому нам придется искать другую больницу, чтобы перевезти его.

Самочувствие очень тяжелое, но стабильное. Он замерз, ничего не ел, не пил 10 дней.

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Сам не мог идти. Они пересекли польскую границу, и наши солдаты привезли их сюда", - говорит Марсель Задан, главный врач больницы.

Два других мигранта, один из Ирака и один из Курдистана, здоровы. Один из них согласился поговорить со СМИ. 20-летний Алан заплатил 3600 евро за поездку в Европу, он прилетел из Дубая в Минск. Порядок был уже известен - неделю он пробыл в гостинице, потом белорусские сотрудники правоохранительных органов вывезли его на границу - там он пробыл месяц, передает TV3.

"Я болен, я не ел, не пил. Единственное, чего я хочу - это спасти свою жизнь, не более того. В лесу опасно.

Они [белорусы] толкнули меня, толкнули к границе - сказали: двигайся, двигайся, двигайся", - рассказывает Алан.

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Мужчина говорит, что его мать уже шесть лет живет в Великобритании, отца убили на родине, его цель - это Европа.

"Я хочу осуществить свои мечты, у меня есть мечты. Я не животное. Я хочу спасти свою жизнь, заниматься делом, о котором мечтаю, я не могу сделать это на своей родине", - отмечает Алан.

Десятки других мигрантов, пересекших польскую границу, находятся в больнице в Гайновке - польском городе, расположенном более чем в ста километрах от белорусской границы. В больнице передача встретила курда, который приехал искать свою семью. Каждый из его семьи заплатил за эту поездку 12 000 евро.

"Моя семья услышала о возможности отправиться в Польшу из Беларуси. Получить визу - быструю визу из Багдада в Беларусь, а затем в Польшу. Им обещали, что их доставят из Беларуси в Польшу, а затем в Европу. Они неделю пробыли в гостинице Минска, потом им позвонили и сказали, что можно ехать на границу.

Сказали, что отвезут в Польшу. Теперь они пропали без вести - уже как 15 дней",

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- об этом репортерам TV3 сообщил гражданин Курдистана Хасан, проживающий в Польше.

В четверг, 18 ноября, Польша сообщила, что задержала 200 мигрантов, нелегально проникших в страну с территории Беларуси.

В рамках широкомасштабной гибридной атаки режима Лукашенко на ЕС в последние месяцы были предприняты попытки отправить тысячи нелегальных иммигрантов из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу, большинство из которых прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака.

С прошлого понедельника мигранты предпринимают массовые попытки проникнуть из Беларуси на территорию Польши.

Европейский союз обвинил минский режим в попытке отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции против режима в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.


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