Синоптики: следующая неделя начнется с морозов
Следующая неделя в Латвии начнется с мороза, а уже к ее середине воздух в Курземе прогреется до +9 градусов, ожидаются осадки и скользкие дороги, прогнозируют синоптики.
Следующая неделя в Латвии начнется с мороза, а уже к ее середине воздух в Курземе прогреется до +9 градусов, ожидаются осадки и скользкие дороги, прогнозируют синоптики.
Ночью на понедельник, 22 ноября, небо прояснится и температура воздуха упадет до -2...-7 градусов, только в некоторых местах на побережье будет на градус теплее. Погода в понедельник будет солнечной, местами на побережье ожидается сильный снегопад, ветер будет слабым, а температура воздуха не превысит -1...+4 градуса.
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Ночью на вторник также ожидаются заморозки. Начиная с северо-запада, во вторник возможны осадки, температура воздуха поднимется выше нуля, на побережье Курземе - до +7 градусов. В середине недели станет теплее еще до +9 градусов.
Возможно, к выходным похолодает, временами пройдут дожди и снег.