Синоптики: следующая неделя начнется с морозов

Ночью на понедельник, 22 ноября, небо прояснится и температура воздуха упадет до -2...-7 градусов, только в некоторых местах на побережье будет на градус теплее. Погода в понедельник будет солнечной, местами на побережье ожидается сильный снегопад, ветер будет слабым, а температура воздуха не превысит -1...+4 градуса.