Германия вводит новые ограничения: близится четвертая волна Covid-19

Закон был единогласно принят Бундесратом, который представляет 16 земель Германии. Новые правила заменят правила чрезвычайного положения, срок действия которых истек в четверг, 18 ноября.

Новые правила предусматривают, что посещать рабочие места и пользоваться общественным транспортом смогут только вакцинированные переболевшие или получившие отрицательный результат теста на Covid-19. Также ужесточены правила посещения домов престарелых.

Закрытие школ и предприятий не ожидается.

Бундесрат принял новые правила после достигнутого на видеоконференции в четверг компромисса между федеральными премьер-министрами, и/о канцлера Германии Ангелой Меркель и другими членами правительства.

Компромиссное соглашение предусматривает в течение трех недель оценку новых правил и внесение в них поправок при необходимости.

Противники новых правил опасаются, что федеральные земли лишат права закрывать кафе и рестораны.

Новые правила требуют, чтобы предприятия по возможности предлагали сотрудникам удаленную работу. Таже принято решение о более строгих наказаниях за подделку сертификатов о вакцинации.