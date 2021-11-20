Фото и подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова

Что произошло?

Вечером 18 ноября 56-летняя певица Марина Хлебникова была госпитализирована после пожара в ее квартире. Сейчас она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.

СМИ пишут, что спасатели обнаружили артистку у окна трехуровневых апартаментов. Предполагается, что она смогла самостоятельно туда добраться. Сотрудники МЧС нашли Хлебникову без сознания. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Его оперативно потушили.

По словам дочери певицы Доминики, после того, как она почувствовала запах гари, она побежала к матери. Покинуть комнату женщина уже не могла, она надышалась угарным газом. До приезда пожарных девушка постоянно переговаривалась с матерью.

Представители экстренных служб сообщили СМИ, что очаг возгорания находился в спальне певицы. На данный момент устанавливается причина возгорания. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность проводки после ремонтных работ.

В каком состоянии Хлебникова?

Врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказал о самочувствии певицы Марины Хлебниковой.

"Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов лица и другие части тела", - цитирует специалиста РИА Новости.

Медик сообщил, что артистке нужны доноры крови для переливания белков и электролитов.

Источники в экстренных службах опровергли сообщения СМИ о том, что певица находится в коме. Кроме того, были опровергнуты слухи о том, что в крови у Хлебниковой нашли следы алкоголя. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.