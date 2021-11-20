На митинге противников вакцинации в Вене собралось 35 000 человек

Шествие протестующих в субботу парализовало большую часть движения в центре Вены. "Настроение раздраженное", - сказал представитель полиции. Несколько человек были задержаны. Некоторые протестующие кидались в полицейских бутылками. В поддержании порядка участвовало примерно 1300 полицейских.

Галерея: Протесты в Вене

Одни из организаторов акции - Австрийская партия свободы (FPÖ) - надеялись собрать около 100 000 человек. В свою очередь, власти рассчитывали на 15 000 активистов. По австрийским законам, протестующие должны были быть в масках, но многие демонстранты это игнорировали.

Портал Krone.at сообщает, что около 10 участников протеста были задержаны и примерно столько же обвинены в нарушении эпидемиологических правил.

Как сообщалось, правительство Австрии приняло решение с понедельника ввести карантин на 10 дней. Большая часть магазинов будут закрыты, не будут проходить культурные мероприятия, а школы перейдут на удаленное обучение.

Изначально предполагалось ввести карантин для невакцинированных, но с ростом темпов заболеваемости было принято решение ввести ограничения для всех.