Вс, 21.11.2021
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Алан, мигрант на белорусско-польской границе

Умер сооснователь Subway Питер Бак

ФОТО: SCANPIX

В возрасте 90 лет скончался Питер Бак - один из основателей сети фастфуда Subway, пишет "Медуза" со ссылкой на Forbes. Причины смерти пока не называются.

В 1965 году Бак одолжил 1000 долларов 17-летнему сыну своего товарища Фреду Де Люку. Эта сумма и позволила Де Люку открыть свою первую закусочную в городе Бриджпорт, Коннектикут. Закусочная была названа Peteʼs Subway Submarines - в честь Бака. Молодой человек начал продавать сэндвичи, чтобы оплатить свою учебу в медицинском колледже.

Сейчас торговая сеть Subway имеет более 40 тысяч торговых точек во всем мире. За звание самой крупной сети фастфуда на планете предприятие соревнуется с гигантом McDonaldʼs.

По оценке Forbes, состояние Бака в последние года оценивалось в 1,7 миллиарда долларов США. Сооснователь Subway занимался благотворительностью, и на эти цели за последние пять лет направил 216 миллионов долларов.

Фред Де Люка скончался в 2015 году - до самой смерти он возглавлял компанию, сейчас этот пост занимает его сестра.


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