Умер сооснователь Subway Питер Бак

В 1965 году Бак одолжил 1000 долларов 17-летнему сыну своего товарища Фреду Де Люку. Эта сумма и позволила Де Люку открыть свою первую закусочную в городе Бриджпорт, Коннектикут. Закусочная была названа Peteʼs Subway Submarines - в честь Бака. Молодой человек начал продавать сэндвичи, чтобы оплатить свою учебу в медицинском колледже.

Сейчас торговая сеть Subway имеет более 40 тысяч торговых точек во всем мире. За звание самой крупной сети фастфуда на планете предприятие соревнуется с гигантом McDonaldʼs.

По оценке Forbes, состояние Бака в последние года оценивалось в 1,7 миллиарда долларов США. Сооснователь Subway занимался благотворительностью, и на эти цели за последние пять лет направил 216 миллионов долларов.