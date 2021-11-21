Двое полицейских задержаны за полученную взятку
Двое полицейских получили условные сроки за взятку, полученную от пьяного водителя. Об этом свидетельствует публично доступное решение суда.
Двое полицейских получили условные сроки за взятку, полученную от пьяного водителя. Об этом свидетельствует публично доступное решение суда.
Оба полицейских в августе 2019 года патрулировали Резекне на служебной машине. Они остановили водителя, в крови которого было 1,6 промилле алкоголя.
Полицейские договорились о том, что попросят взятку в размере 400 евро у водителя до вторичной проверки алкометром и до оформления административного протокола.
После этого водитель дал одному из полицейских 400 британских фунтов (примерно 438 евро). После получения взятки к одному из полицейских явился проверяющий. Однако полицейских сбежал на служебном автомобиле. Он убегал со скоростью в 137 км/ч по населенному пункту. С целью скрыть потребованную и полученную взятку, полицейский выбросил деньги в окно автомобиля.
Один из полицейских получил три года лишения свободы условно и был лишен права занимать должность в Госполиции на два года и шесть месяцев. Второй получил идентичное наказание.