Вс, 21.11.2021
Латвийские домохозяйства уже испытывают нагрузку, и государство должно идти навстречу своим жителям даже в подобной кризисной ситуации Ольга Виноградова, автор инициативы на портале Manabalss.lv
Ольга Виноградова, автор инициативы на портале Manabalss.lv

Двое полицейских задержаны за полученную взятку

Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Двое полицейских получили условные сроки за взятку, полученную от пьяного водителя. Об этом свидетельствует публично доступное решение суда.

Оба полицейских в августе 2019 года патрулировали Резекне на служебной машине. Они остановили водителя, в крови которого было 1,6 промилле алкоголя.

Полицейские договорились о том, что попросят взятку в размере 400 евро у водителя до вторичной проверки алкометром и до оформления административного протокола. 

После этого водитель дал одному из полицейских 400 британских фунтов (примерно 438 евро). После получения взятки к одному из полицейских явился проверяющий. Однако полицейских сбежал на служебном автомобиле. Он убегал со скоростью в 137 км/ч по населенному пункту. С целью скрыть потребованную и полученную взятку, полицейский выбросил деньги в окно автомобиля.

Один из полицейских получил три года лишения свободы условно и был лишен права занимать должность в Госполиции на два года и шесть месяцев. Второй получил идентичное наказание.


НАВЕРХ
Back