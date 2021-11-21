Двое полицейских задержаны за полученную взятку

Оба полицейских в августе 2019 года патрулировали Резекне на служебной машине. Они остановили водителя, в крови которого было 1,6 промилле алкоголя.

Полицейские договорились о том, что попросят взятку в размере 400 евро у водителя до вторичной проверки алкометром и до оформления административного протокола.

После этого водитель дал одному из полицейских 400 британских фунтов (примерно 438 евро). После получения взятки к одному из полицейских явился проверяющий. Однако полицейских сбежал на служебном автомобиле. Он убегал со скоростью в 137 км/ч по населенному пункту. С целью скрыть потребованную и полученную взятку, полицейский выбросил деньги в окно автомобиля.