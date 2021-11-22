Луна о браке с продюсером "Грибов": "Все было на публику. Я хотела когда-нибудь уйти от него"

Луна заявила, что в интервью Дудю Юрий Бардаш многие вещи рассказал неверно. Они познакомились в интернете. Певица отмечает, что была в некой ловушке. На тот момент у нее не было своего дела и работы. Она была зависима от мужчины, который ей указывал, что делать. Он никогда не верил в Кристину как в певицу, а клипы стал снимать, когда понял, что из этого что-то может выйти.

Герасимова ушла от мужа, когда поняла, что ее проект набрал обороты, есть отдача от людей и она сама чего-то стоит. Луна изначально зарегистрировала патент на себя, а клипы публиковала на своем отдельном YouTube-канале.

"Потому что я очень хотела когда-нибудь уйти от него", - объяснила певица.

Каждый раз, когда супруг ее унижал, она думала, что встанет с пола и отомстит ему: "Когда-нибудь я тебе устрою... Я этого хотела... То, что он переживает сейчас, этого мало".

Луна пыталась уйти несколько раз, но ничего не выходило. Даже сейчас, когда она уже была с другим человеком, Юрий пытался с ней выяснять отношения. Изначально он поддерживал связь с сыном, но рано или поздно это переходило в какие-то высказывания в ее адрес. Был момент, когда бывший муж позвонил ей со скандалом по поводу того, что его не выпускают из страны из-за неуплаченных алиментов. В итоге Кристина подписала соглашение, в котором отказалась от денег на содержание ребенка, чтобы мужчина просто понял, что ей от него ничего не надо. Да, от Юрия были какие-то денежные переводы, но она назвала сумму в 500 долларов.

Герасимова подчеркивает, что все это давление и абьюз в итоге привели к тому, что "она выстрелила" как артистка: "Я начала писать в тот момент, когда он перед всем Киевом ушел с ребенком к моей подруге".

Это уже была третья история с изменами. После он опять вернулся с подарками, и Кристина его простила. Проект Луна стал набирать обороты, но все равно жизнь у них не складывалась. Супруги какое-то время жили раздельно.

Многого, что происходило между Кристиной и Юрием, окружающие не видели: "Все было на публику... Никто не рассказывает, что на съемках клипа "Огонек" он послал меня на три буквы". Многое снималось и создавалось без Юры, но везде было его имя.

Был момент, когда супруг стал предлагать Кристине групповой секс. Она на это не соглашалась, а после даже переживала, что, быть может, следовало это сделать: "В ответ на мое несогласие он мне просто плюнул в лицо".

После этого Кристина и Юрий больше вместе не были. Сразу после этой ситуации она подала на развод. Когда Бардаш узнал, что экс-супруга стала встречаться с его другом Александром Волощуком, он сделал громкую публикацию в соцсетях, где рассказал, что она ему изменяет. Но знаменитости год уже не жили вместе.

Бардаш говорил Юрию Дудю, что продолжал содержать супругу после расставания, но Кристина это отрицает. Она отмечает, что жила на свои заработанные деньги, а Porshe не он ей купил, а это была ее машина.