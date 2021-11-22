Что известно о состоянии Марины Хлебниковой?

Состояние Хлебниковой стабильно тяжелое. На месте ожогов начало развиваться заражение, из-за этого температура у певицы поднялась почти до 39 градусов. Тест на коронавирус не показал положительных результатов.

По информации издания StarHit.ru, сейчас у певицы держится температура в районе 38,5 градусов. Она не может самостоятельно есть, поэтому пищу ей передают через специальный зонд. Сильные боли артистке доставляет ожог дыхательных путей второй степени.

Врачи проводят интенсивную терапию, в том числе антибактериальную. Тем временем друзья Хлебниковой сообщили о сборе плазмы крови - в соцсетях просят сдавать любую группу.

По данным некоторых СМИ Хлебникова до сих пор находится в медикаментозной коме. Lenta.ru сообщает, что артистка находится в сознании, она все понимает и ведет себя адекватно.