Пн, 22.11.2021
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Максим Попов, лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord

Полиция разыскивает без вести пропавшего Яниса Биллертса

ФОТО: Valsts policija

Госполиция разыскивает Яниса Биллертса 1990 года рождения, который 15 ноября этого года должен был прибыть в аэропорт "Рига" из Бристоля, однако этого не произошло.

По информации полиции, Биллертс с 12 ноября этого года считается пропавшим без вести в Бристоле, Великобритания. 15 ноября он должен был явиться в Ригу, но этого не произошло.

Полиция обращает внимание, что у мужчины есть проблемы со здоровьем.

Приметы: рост около 170-175 см, среднего телосложения, немного полноват. Короткие светлые волосы, серо-зеленые глаза, носит очки. Был одет в черную дутую куртку, темно-синие джинсы и темную обувь, с собой был серый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Биллертса или какой-либо другой ценной для розыска информацией, просят звонить по номерам телефона 67085921 или 112.


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