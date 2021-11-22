Полиция разыскивает без вести пропавшего Яниса Биллертса
Госполиция разыскивает Яниса Биллертса 1990 года рождения, который 15 ноября этого года должен был прибыть в аэропорт "Рига" из Бристоля, однако этого не произошло.
Госполиция разыскивает Яниса Биллертса 1990 года рождения, который 15 ноября этого года должен был прибыть в аэропорт "Рига" из Бристоля, однако этого не произошло.
По информации полиции, Биллертс с 12 ноября этого года считается пропавшим без вести в Бристоле, Великобритания. 15 ноября он должен был явиться в Ригу, но этого не произошло.
Полиция обращает внимание, что у мужчины есть проблемы со здоровьем.
Приметы: рост около 170-175 см, среднего телосложения, немного полноват. Короткие светлые волосы, серо-зеленые глаза, носит очки. Был одет в черную дутую куртку, темно-синие джинсы и темную обувь, с собой был серый рюкзак.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Биллертса или какой-либо другой ценной для розыска информацией, просят звонить по номерам телефона 67085921 или 112.