Полиция разыскивает без вести пропавшего Яниса Биллертса

По информации полиции, Биллертс с 12 ноября этого года считается пропавшим без вести в Бристоле, Великобритания. 15 ноября он должен был явиться в Ригу, но этого не произошло.

Полиция обращает внимание, что у мужчины есть проблемы со здоровьем.

Приметы: рост около 170-175 см, среднего телосложения, немного полноват. Короткие светлые волосы, серо-зеленые глаза, носит очки. Был одет в черную дутую куртку, темно-синие джинсы и темную обувь, с собой был серый рюкзак.