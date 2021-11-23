Левитс примет верительные грамоты у нового посла России
Президент Эгил Левитс сегодня в 10:00 на церемонии в Рижском замке примет верительные грамоты у нового посла России в Латвии Михаила Ванина, сообщили в канцелярии президента.
Президент Эгил Левитс сегодня в 10:00 на церемонии в Рижском замке примет верительные грамоты у нового посла России в Латвии Михаила Ванина, сообщили в канцелярии президента.
Как сообщалось, Ванин был назначен послом России в Латвии указом президента РФ Владимира Путина в сентябре.
Ванин родился 1 августа 1960 года. В 2004-2009 гг. он был послом России в Словении, в 2012-2018 гг. - послом в Дании. С 2009 по 2012 год Ванин занимал должность генерального директора Министерства иностранных дел России.
Ванин сменит на посту Евгения Лукьянова, который был послом России в Латвии с февраля 2017 года, а в этом году назначен послом России в Беларуси.