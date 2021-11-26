В чем польза антиваксеров

Я должен признаться, у меня есть вредная привычка. Вернее, у меня много вредных привычек, но за одну мне особенно стыдно. Я обожаю спорить в интернете. Прекрасно осознаю бессмысленность подобных дискуссий, но сложно пройти мимо людей, которые считают, что разбираются в предмете, но при этом говорят какую-то чушь.
Раньше список тем, которые меня задевали, был достаточно ограничен: права ЛГБТ+, образование, современное искусство. Про политику спорить быстро наскучило, а вот, например, тема вакцинации уже много месяцев не оставляет инфополе. И какие же интересные дискуссии я провел за это время...
Для себя я сформировал определенную классификацию антиваксеров (многие из них обижаются на этот термин, на всякий случай уточню - в данном тексте под антиваксерами я имею в виду всех критиков именно Covid-вакцин). И, более того, мне пришлось признать, что иногда у них попадаются здравые аргументы, которые мы не слышим, выплескивая с водой и ребенка.
Часть 1: Классификация антиваксеров
Не претендуя на научное исследование, вот типы антиваксеров, с которыми мне пришлось столкнуться за это время.
1. Антиваксер конспирологический
Самый смешной и при этом самый скучный тип. В природе встречаются не так часто, как может показаться, кстати. Это те самые "в вакцине есть микрочипы, через которые тайное мировое рептильное правительство будет управлять нашими генами, чтобы превратить нас в улитко-червей".
Спорить с ними скучно, да и как можно спорить с очевидным бредом, который опровергнуть никак нельзя? И если вначале можно было хотя бы восхититься их фантазией, то сейчас все остановилось на уровне мировых заговоров и репостов одних и тех же видео.
2. Антиваксер конспирологический псевдоразумный
Многие конспирологи обижаются, когда их называют конспирологами, потому что "ну мы же не про рептилоидов говорим". Эти ребята уверены, что пандемия была создана специально, чтобы богатые мира сего стали еще богаче. В деталях объяснить, как именно закрытые границы, разоренные бизнесы, миллионы умерших и четверть миллиарда заболевших помогают заработать деньги, они не могут, но уже завидуют.
Зачастую именно представители этого типа обвиняют всех, кто высказывается в пользу вакцин, в продажности. Вопрос "Кто вам платит?" даже не стоит, ответ и так ясен: Сорос, Рокфеллер и тайное мировое человеческое правительство.
3. Антиваксер натуральный
Представители этого типа выступают против прививок потому, что человеческое тело и само может справиться с вирусом, а вакцина его только ослабит: "не надо спорить с природой". Наука пока не может выяснить, как именно люди, выступающие против прогресса, выходят в интернет. Возможно, совы раздают Wi-Fi.
Дискуссий с такими людьми не выходит. Но это первый тип, в словах которого можно найти хоть что-то дельное, потому что свежий воздух и правильное питание лишними не будут никогда - неважно, пандемия или нет. Главное - помнить, что равно как центральное отопление согреет лучше костра, так и вакцины от коронавируса защитят вернее, чем чай с имбирем.
4. Антиваксер свободный
Про них Пушкин мог бы написать "и свобода вас примет радостно у гроба". Не то чтобы они имели что-то против вакцин как таковых, но их невероятно раздражает тот факт, что их "заставляют" прививаться. Сравнения с ребенком, который "назло маме отморозил уши", этот тип решительно отметает - мол, мы-то уже не дети и сами можем решать, надо нам прививаться или нет.
Зачастую любители найти параллели там, где их нет. Сравнивают локдаун и Covid-ограничения с геноцидом, холокостом и расовой нетерпимостью. Аргументы о том, что раса, национальность и сексуальная ориентация - это врожденное, а вакцинироваться или нет - это выбор (не считая редких медицинских историй), на них не работают.
Отмечу, что в Латвии пока нет обязательной вакцинации. Но правда состоит в том, что люди без вакцины действительно лишены определенных возможностей.
С таким типом занятно дискутировать на философские темы. С одной стороны, и правда: если правительство хочет защищать здоровье людей, не является ли логичным следующим шагом запрет сигарет? Алкоголя? Вредной пищи? Сделаем население здоровым насильно! Но с другой - абсолютная свобода тоже не вариант. Можно ли совершеннолетним употреблять кокаин? Ходить с автоматом наперевес? Водить машину пьяным?
Где заканчивается свобода и начинается ответственность? Так как на этот вопрос вряд ли есть правильный ответ, то и спорить о нем можно долго. И представители этого типа точно предоставят вам другую точку зрения.
5. Антиваксер экономический
Эти люди подходят к вопросу с другой стороны. Они храбро цитируют Спока из вселенной Star Trek: "Нужды большинства важнее нужд меньшинства" - и сравнивают возможные потери от разных сценариев.
Продуктивную дискуссию с ними можно вести, только если присвоить жизням и здоровью людей конкретную стоимость. Иначе сложно сравнивать плюсы и минусы разных сценариев. Но зато они достаточно детально изучают экономические решения правительства, и уже это действительно может оказаться полезным. Как выйти из плохой ситуации с наименьшими потерями - это как раз к этому типу.
6. Антиваксер научный
Самый разнообразный тип. Они свои аргументы о несостоятельности вакцины любят подкреплять статистическими выкладками и научными исследованиями. Причем достоверность этих данных варьируется от "а из моих никто этим вирусом не заболел" до "трехмесячное исследование группы ученых из Израиля".
Субъективно считаю этот тип самым полезным. Ведь для того, чтобы спорить с ними, нужно постоянно повышать уровень своей научной грамотности. Начиная с простейшего "пример не является доказательством" и до принципа работы вакцин и выбора методологии исследования.
Проблема заключается в том, что с определенного момента этот тип выкладывает тексты с такого уровня терминами, что спорить становится невозможно. Если, конечно, не начать откровенно врать и притворяться, что все понял. Приходится звать профессионалов. Но в любом случае узнаешь что-то новое - приятно.
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Итак, у антиваксеров встречаются разумные аргументы, которые, правда, теряются в массе... ммм... всего остального. Но мы зачастую отметаем эти редкие ростки разумного и вечного. Почему? Давайте выяснять.
Интермиссия: Когнитивный диссонанс
Для того, чтобы продолжить разговор, нам нужно сначала определиться с терминами, чтобы мы понимали друг друга. А "когнитивный диссонанс" - это одно из тех словосочетаний, которое используется к месту и не к месту. Поэтому лучше уточнить.
Итак, когнитивный диссонанс - это дискомфорт, вызванный несоответствием привычной и новой информации.
То есть, когда мы узнаем что-то, что не совпадает с привычной картиной мира, нам приходится либо перекраивать картину мира, либо отмахиваться от новой информации. Потому что постоянно жить в таком дискомфорте сложно.
Конкретный пример, который много лет назад произошел с моим другом (для простоты назовем его Альбус). Альбусу не нравился Дима Билан. Но в 2012 году на телеэкраны вышло шоу "Голос", которое Альбусу очень понравилось. А в жюри "Голоса", как известно, сидел Дима Билан. И Альбус поменял свое мнение о певце, решив, что не так уж он и плох.
Справедливости ради, вопрос того, нравится вам Дима Билан или нет - не настолько важный, чтобы действительно вогнать кого-то в когнитивный диссонанс. Технически Альбус мог бы продолжать смотреть "Голос" и просто закрывать глаза, как только камеры переключались на победителя "Евровидения-2008". Но проще все-таки или изменить мнение о Билане, или перестать смотреть "Голос".
Но как это относится к антиваксерам и их аргументам?
Часть 2: Жемчужина в навозе
Как только вы узнаете позицию человека по важному для вас вопросу, то в голове уже формируется определенное отношение к нему. Например, если вы поддерживали протесты в Беларуси, а ваш собеседник заявляет "да мало их там били", то вряд ли вы будете доверять его суждениям о политике и правах человека.
Так и с вопросом о вакцинации. Если вы сторонник того, что вакцины защищают от вируса и привиться нужно как можно большему числу людей, то вам будет сложно воспринять всерьез аргументы антиваксеров.
Классический когнитивный диссонанс: в уже созданной вами картине мира этот человек не вызывает доверия, по крайней мере в вопросе вакцин. И поэтому все то, что он высказывает, вы отметаете как потенциально неверную информацию. Для того, чтобы все-таки воспринять и действительно подумать над новыми фактами, нужно приложить усилие, чтобы прожить некоторые время в психологическом дискомфорте.
Психолог Даниэль Канеман в своей книге "Думай медленно... Решай быстро" пишет: "Усилия для наблюдения требуются только в том случае, когда ситуация вынуждает к необычной настороженности или внимательности. <...> Нам почти всегда необходим самоконтроль для поддержания связного хода мыслей и занятий умственной деятельностью, требующей усилий. <...> Именно поэтому закон наименьшего напряжения - закон. Для поддержания связной цепочки рассуждений - даже неспешных - необходима дисциплина".
Проще говоря, чтобы всерьез подумать над новой информацией, нам нужно напрячься. А чтобы вспомнить о том, что нужно напрячься - нужно напрячься еще раз.
Кстати, именно поэтому антиваксеры быстрее критикуют решения правительства. В их картине мира политики - враги (раз навязывают вакцинацию), а значит, каждое их решение рассматривается под углом "ну как они облажались на этот раз".
Наше время и загруженность нашего мозга - ценные ресурсы. И тратить их, чтобы всерьез рассматривать аргументы "да они нас просто всех отравить хотят, чтобы контролировать" - не самое разумное решение. Но и отметать всю критику вряд ли стоит. Ведь некоторые решения правительства, направленные на защиту нас от Covid-19, вызывают вопросы.
Эпилог
В чем цель этого текста? Разумеется, не в том, чтобы призвать вас во всем слушаться антиваксеров. Нет, вакцина действительно помогает - если бы больше людей привилось раньше, никакого локдауна не было бы, да и больницы вряд ли были бы переполнены.
Но все-таки. Просто говорить "это бред" и не читать ничего - значит, оставаться в закостенелой картине мира. Как сказал философ Бертран Рассел: "Я никогда не отдам жизнь за свои убеждения, потому что я могу заблуждаться".
Если общаться только с теми, кто с вами согласен, то очень быстро мир станет одноцветным и пластмассовым. Так что, пожалуйста, дискутируйте с представителями других мнений, пытайтесь разобраться в их аргументации. И тогда, возможно, обратное движение будет и с другой стороны. И нам не придется делать выбор между здоровьем и свободой.