В чем польза антиваксеров

Спорить с ними скучно, да и как можно спорить с очевидным бредом, который опровергнуть никак нельзя? И если вначале можно было хотя бы восхититься их фантазией, то сейчас все остановилось на уровне мировых заговоров и репостов одних и тех же видео.

ФОТО: Сергей Елкин/Deutche Welle

2. Антиваксер конспирологический псевдоразумный

Многие конспирологи обижаются, когда их называют конспирологами, потому что "ну мы же не про рептилоидов говорим". Эти ребята уверены, что пандемия была создана специально, чтобы богатые мира сего стали еще богаче. В деталях объяснить, как именно закрытые границы, разоренные бизнесы, миллионы умерших и четверть миллиарда заболевших помогают заработать деньги, они не могут, но уже завидуют.

Зачастую именно представители этого типа обвиняют всех, кто высказывается в пользу вакцин, в продажности. Вопрос "Кто вам платит?" даже не стоит, ответ и так ясен: Сорос, Рокфеллер и тайное мировое человеческое правительство.

3. Антиваксер натуральный

Представители этого типа выступают против прививок потому, что человеческое тело и само может справиться с вирусом, а вакцина его только ослабит: "не надо спорить с природой". Наука пока не может выяснить, как именно люди, выступающие против прогресса, выходят в интернет. Возможно, совы раздают Wi-Fi.

Дискуссий с такими людьми не выходит. Но это первый тип, в словах которого можно найти хоть что-то дельное, потому что свежий воздух и правильное питание лишними не будут никогда - неважно, пандемия или нет. Главное - помнить, что равно как центральное отопление согреет лучше костра, так и вакцины от коронавируса защитят вернее, чем чай с имбирем.

4. Антиваксер свободный

Про них Пушкин мог бы написать "и свобода вас примет радостно у гроба". Не то чтобы они имели что-то против вакцин как таковых, но их невероятно раздражает тот факт, что их "заставляют" прививаться. Сравнения с ребенком, который "назло маме отморозил уши", этот тип решительно отметает - мол, мы-то уже не дети и сами можем решать, надо нам прививаться или нет.

Зачастую любители найти параллели там, где их нет. Сравнивают локдаун и Covid-ограничения с геноцидом, холокостом и расовой нетерпимостью. Аргументы о том, что раса, национальность и сексуальная ориентация - это врожденное, а вакцинироваться или нет - это выбор (не считая редких медицинских историй), на них не работают.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Отмечу, что в Латвии пока нет обязательной вакцинации. Но правда состоит в том, что люди без вакцины действительно лишены определенных возможностей.