Вт, 23.11.2021
Как и в любой профессии, медики могут ошибаться. Такие ситуации нужно замечать, оценивать и уменьшать их вероятность в будущем Служба неотложной медицинской помощи
Служба неотложной медицинской помощи

Пассажир самолета покончил с собой по пути из Египта в Самару

ФОТО: Reuters/ScanPix

Пассажир самолета во время рейса Египет - Самара совершил самоубийство, в результате чего самолету пришлось совершать экстренную посадку, пишут "Интерфакс" и "База".

Самолет направлялся с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в российский город Самару. Согласно информации "Базы", полет осуществлял самолет S7.

Во время полета пассажир закрылся в туалете, где покончил с собой.

Реагируя на произошедшее, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Каире. Там, после переговоров с представителями консульства России, было принято решение переместить тело пассажира в багажное отделение.

После этого самолет продолжил полет в Самару.

Официально информация о смерти пассажира во время полета не подтверждена.


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