Пассажир самолета покончил с собой по пути из Египта в Самару

Самолет направлялся с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в российский город Самару. Согласно информации "Базы", полет осуществлял самолет S7.

Во время полета пассажир закрылся в туалете, где покончил с собой.

Реагируя на произошедшее, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Каире. Там, после переговоров с представителями консульства России, было принято решение переместить тело пассажира в багажное отделение.

После этого самолет продолжил полет в Самару.