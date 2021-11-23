Пассажир самолета покончил с собой по пути из Египта в Самару
Пассажир самолета во время рейса Египет - Самара совершил самоубийство, в результате чего самолету пришлось совершать экстренную посадку, пишут "Интерфакс" и "База".
Пассажир самолета во время рейса Египет - Самара совершил самоубийство, в результате чего самолету пришлось совершать экстренную посадку, пишут "Интерфакс" и "База".
Самолет направлялся с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в российский город Самару. Согласно информации "Базы", полет осуществлял самолет S7.
Во время полета пассажир закрылся в туалете, где покончил с собой.
Реагируя на произошедшее, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Каире. Там, после переговоров с представителями консульства России, было принято решение переместить тело пассажира в багажное отделение.
После этого самолет продолжил полет в Самару.
Официально информация о смерти пассажира во время полета не подтверждена.