Вт, 23.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Актриса Светлана Светличная помещена в реанимацию

Светлана Светличная ФОТО: Smirnov Vladimir/ITAR-TASS

Российская актриса Светлана Светличная была госпитализирована в реанимацию нейрохирургического отделения, сообщила ее внучка Мария Ивашова в эфире Первого канала, пишет Peopletalk.

Незадолго до этого "Известия" со ссылкой на собственный источник сообщили, что она поступила в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга.

Отмечается, что изначально она оказалась в больнице из-за проблем с сердцем.

Тем временем директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина опровергла РИА "Новости" данную информацию.

"Чувствует себя нормально, это плановое лечение, которое связано с различными анализами, как у любого возрастного человека", – сказала Гущина.

Напомним, в конце октября появилась информация о пропаже актрисы. В полицию обратился ее родственник, заявивший, что Светличная пропала и не выходит на связь. В итоге, на следующий день актриса нашлась - ее обнаружили живой и здоровой на съемках ток-шоу.


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