Актриса Светлана Светличная помещена в реанимацию
Российская актриса Светлана Светличная была госпитализирована в реанимацию нейрохирургического отделения, сообщила ее внучка Мария Ивашова в эфире Первого канала, пишет Peopletalk.
Российская актриса Светлана Светличная была госпитализирована в реанимацию нейрохирургического отделения, сообщила ее внучка Мария Ивашова в эфире Первого канала, пишет Peopletalk.
Незадолго до этого "Известия" со ссылкой на собственный источник сообщили, что она поступила в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга.
Отмечается, что изначально она оказалась в больнице из-за проблем с сердцем.
Тем временем директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина опровергла РИА "Новости" данную информацию.
Напомним, в конце октября появилась информация о пропаже актрисы. В полицию обратился ее родственник, заявивший, что Светличная пропала и не выходит на связь. В итоге, на следующий день актриса нашлась - ее обнаружили живой и здоровой на съемках ток-шоу.