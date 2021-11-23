Актриса Светлана Светличная помещена в реанимацию

Незадолго до этого "Известия" со ссылкой на собственный источник сообщили, что она поступила в психиатрическую клинику из-за поражения сосудов головного мозга.

"Чувствует себя нормально, это плановое лечение, которое связано с различными анализами, как у любого возрастного человека", – сказала Гущина.

Напомним, в конце октября появилась информация о пропаже актрисы. В полицию обратился ее родственник, заявивший, что Светличная пропала и не выходит на связь. В итоге, на следующий день актриса нашлась - ее обнаружили живой и здоровой на съемках ток-шоу.