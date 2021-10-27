Отречение сына и гибель человека: новые подробности о поисках Светланы Светличной

Сын Светличной отрекся от матери после ее пропажи

Алексей Ивашов, сын Светланы Светличной, отрекся от своей матери, о чем он сам сообщил телеканалу "360".

"Она неделю шаталась неизвестно где, неизвестно с кем. У меня вчера был день рождения, она даже не позвонила", - поделился Алексей.

Он также рассказал, что провел в полиции целый день и после того, как Светличную обнаружили на съемках ток-шоу, у него больше нет желания продолжать с ней отношения.

"Пусть живет как хочет, и Бог ей в помощь. Я больше к ней ни ногой. Надоели все ее "закидоны",

- заявил Алексей.

Во время поисков Светличной не успели спасти действительно пропавшего человека

В масштабной кампании по поиску Светланы Светличной были задействованы крупные ресурсы волонтеров, по причине чего они не успели спасти на самом деле пропавшего в Подмосковье человека. О его смерти в Facebook сообщил Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" .

Он рассказал, что к поискам были привлечены два штаба, председатель отряда как координатор, три обученных организатора поисков, два инфокоординатора и группа специалистов по прозвону лечебных заведений.

Волонтеры отряда прошли пешком больше 30 километров и расклеили 2150 ориентировок.

"И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцах. Он погиб", - написал Сергеев. Поисковик подчеркнул, что пропажа известных людей всегда приковывает внимание правоохранителей и общественности, что не происходит в случае исчезновения обычных людей. Но в любом случае задействованы волонтеры, и они имеют возможность помочь и простым людям, если все их силы не будут брошены на резонансные исчезновения.

Автор публикации также обратился к главе Следственного комитета России с просьбой уделять пристальное внимание случаям с пропажей знаменитостей. "Это нужно, чтобы вся серьезная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу", - написал в конце публикации Сергеев.