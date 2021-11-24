Названа ​​причина смерти жениха убитой Габби Петито

Последняя информация о смерти Лондри гласила, что его останки были найдены в конце октября в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона-младшего в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик (штат Флорида). На пресс-конференции в среду, 20 октября, сотрудник ФБР Майкл Макферсон подтвердил, что были найдены человеческие останки, а также "личные вещи, в том числе рюкзак и ноутбук, принадлежащие Брайану Лондри".

В начале сентября 23-летний Брайан Лондри вернулся один из путешествия, в которое отправился вместе со своей невестой Габби Петито. Две недели он продолжал жить привычной жизнью, даже несколько дней провел с семьей в кемпинге, однако после этого больше его никто не видел.

Тело его невесты - Габби Петито - с признаками насильственной смерти нашли 19 сентября, позже вскрытие подтвердило, что ее задушили. На момент, когда останки девушки были найдены в природном парке Вайоминга, она уже как 3-4 недели была мертва.