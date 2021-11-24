Ср, 24.11.2021
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Каспар Берзиньш, советник министра здравоохранения

Шаг навстречу балансу в уходе за детьми и возможностями роста

ФОТО: Ekrānšāviņš

Скандинавские страны нередко приводят в качестве примеров баланса между благосостоянием, гендерным равенством, работой и личной жизнью. Опыт этих стран показывает, что мужчины все чаще участвуют в уходе за детьми и семейной жизни в целом, и этот подход скандинавских стран также лежит в основе директивы Европейского парламента и Совета о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов.

Целью этой директивы, требования которой должны быть перенесены в национальное законодательство Европейского Союза, включая Латвию, к августу следующего года, является содействие равенству полов на рынке труда и в сфере ухода за детьми. В результате каждый родитель индивидуально должен будет использовать как минимум двухмесячный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. С помощью этого практического инструмента поддержки отцы также будут поощряться к участию в уходе за детьми с первых месяцев жизни. Это обычная практика в скандинавских странах, но пока еще мало используется в Латвии.

"От внедрения этой директивы выиграют все, потому что благополучие ребенка напрямую зависит от того, насколько удовлетворены и самодостаточны в различных сферах жизни его родители. Таким образом, более сбалансированное разделение обязанностей и заботы о ребенке позволит папам больше присутствовать и быть более вовлеченными с раннего возраста ребенка, а мамам, в свою очередь, не потерять ту часть своего личного развития, которая связана с профессиональным ростом. Мы стремимся к тому, чтобы как мужчины, так и женщины больше использовали гибкий график работы, чтобы сбалансировать работу и семейную жизнь. Акцент делается на слове «сбалансировать», потому что, конечно, мы хотим не только карьерного роста, но и быть хорошими родителями", – говорит Диана Якайте, заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния.

Данные Евробарометра за 2018 год показывают, что в Латвии отпуск по уходу за ребенком в основном использовали женщины (63%), а не мужчины. Только треть (33%) отцов взяли или рассматривают возможность взять отпуск по уходу за ребенком, поэтому очевидно, что для более сбалансированного участия обоих родителей в уходе за ребенком потребуется время. Это также подтверждает Атис Димантс, отец двоих детей, который провел свои отпуска по уходу за детьми в Норвегии: "Закон для отцов об отпуске по уходу за ребенком в Норвегии был принят в 1993 году. Должно было пройти 15 лет, чтобы этим отпуском воспользовались 60% отцов, и еще 10 лет, чтобы их число достигло 70%. В настоящее время в Норвегии берут отпуск по уходу за ребенком от 80% до 90% отцов".

Хорошие перемены начинаются с маленьких шагов, которые уже сейчас можно практиковать в любой современной семье. "Когда я в Норвегии отводил своего девятимесячного ребенка на занятия по плаванию для младенцев, там в основном были отцы. В Латвии же такое забавное ощущение, что матерям отводится «особая» роль. Мой ребенок пошел в 1-й класс, и почему-то, когда я сформировал группу родителей в WhatsApp, туда добавилась только мама. Почему считается, что мамы возьмут на себя главную заботу о первоклассниках?" – делится своими мыслями Атис Димантс.

Илзе Милейко, преподаватель социальных и культурных программ Латвийского университета, указывает, что на роль матери как основного опекуна ребенка также влияют укоренившиеся в обществе стереотипы. Эксперт признает, что многие люди, формально выступающие за равенство, до сих пор неосознанно практикуют неравенство: "Многие мужчины по-прежнему хотят быть основными кормильцами семьи, чтобы материально обеспечивать свои семьи. Мы видим, что в нас укоренились модели мышления и системы убеждений, в которых сохраняется это неравенство. Кроме того, необходимо помнить, что и мужчине непросто быть основным кормильцем семьи – это постоянное давление со стороны общества".

Несбалансированность ярко выражена и на рынке труда. По словам Кристианы Боша, старшего консультанта консалтинговой и исследовательской компании по управлению персоналом Fontes, проведенное Fontes в 2020 году исследование показывает, что и женщины, и мужчины выходят на рынок труда с одинаковым уровнем оплаты труда. Карьерное развитие обоих полов также происходит одинаковыми темпами до примерно 25 лет, когда во многих семьях рождается первый ребенок. По достижении этого возраста разрыв в оплате труда женщин и мужчин становится все больше, в худшую для женщин сторону. Илзе Милейко также признает: если двое молодых людей – женщина и мужчина с одинаковым образованием – сегодня начнут свою карьеру и в какой-то момент женщина уйдет в отпуск по уходу за ребенком, то, вернувшись на рынок труда, она догонит мужчину в сфере карьерного роста только примерно через семь лет.

Требуется время, чтобы уменьшить предрассудки, на которых все еще основано наше мышление. Внедрение директивы послужит стимулом для достижения лучшего баланса, в том числе в отношении ухода за детьми. Однако то, насколько быстро мы приблизимся к уровню скандинавских стран и увидим результаты, зависит как от мам и пап, так и от поддержки работодателей и общества. Директива предусматривает не только различные механизмы, которые позволят отцам участвовать в воспитании своих детей с раннего возраста, но и инструменты поддержки тем, кто нуждается в заботе о своих близких. Это означает, что работники будут иметь право на пять рабочих дней отпуска опекуна по уходу в течение календарного года для ухода или поддержки родственника, или другого лица, проживающего в том же домашнем хозяйстве, и которое нуждается в серьезном уходе или поддержке по медицинским показаниям.

Статья подготовлена на основании мнений, прозвучавших в ходе цикла дискуссий #dzīvolīdzsvarā "Баланс на рынке труда и в уходе за детьми – что мы можем сделать еще лучше?" Министерства благосостояния и социальных партнеров – Конфедерации работодателей Латвии и Конфедерации свободных профсоюзов Латвии. В дискуссии приняли участие эксперты Диана Якайте, Кристиана Боша, Илзе Милейко и Атис Димантс. Дискуссию можно посмотреть на страницах Министерства благосостояния и портала TVNET в Facebook.

Цикл дискуссий финансируется Программой Европейского Союза "Права, равенство и гражданство (2014-2020)" в рамках проекта 881676-B4A "Баланс для всех (B4A)".


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