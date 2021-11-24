Шаг навстречу балансу в уходе за детьми и возможностями роста

Данные Евробарометра за 2018 год показывают, что в Латвии отпуск по уходу за ребенком в основном использовали женщины (63%), а не мужчины. Только треть (33%) отцов взяли или рассматривают возможность взять отпуск по уходу за ребенком, поэтому очевидно, что для более сбалансированного участия обоих родителей в уходе за ребенком потребуется время. Это также подтверждает Атис Димантс, отец двоих детей, который провел свои отпуска по уходу за детьми в Норвегии: "Закон для отцов об отпуске по уходу за ребенком в Норвегии был принят в 1993 году. Должно было пройти 15 лет, чтобы этим отпуском воспользовались 60% отцов, и еще 10 лет, чтобы их число достигло 70%. В настоящее время в Норвегии берут отпуск по уходу за ребенком от 80% до 90% отцов".

Хорошие перемены начинаются с маленьких шагов, которые уже сейчас можно практиковать в любой современной семье. "Когда я в Норвегии отводил своего девятимесячного ребенка на занятия по плаванию для младенцев, там в основном были отцы. В Латвии же такое забавное ощущение, что матерям отводится «особая» роль. Мой ребенок пошел в 1-й класс, и почему-то, когда я сформировал группу родителей в WhatsApp, туда добавилась только мама. Почему считается, что мамы возьмут на себя главную заботу о первоклассниках?" – делится своими мыслями Атис Димантс.

Илзе Милейко, преподаватель социальных и культурных программ Латвийского университета, указывает, что на роль матери как основного опекуна ребенка также влияют укоренившиеся в обществе стереотипы. Эксперт признает, что многие люди, формально выступающие за равенство, до сих пор неосознанно практикуют неравенство: "Многие мужчины по-прежнему хотят быть основными кормильцами семьи, чтобы материально обеспечивать свои семьи. Мы видим, что в нас укоренились модели мышления и системы убеждений, в которых сохраняется это неравенство. Кроме того, необходимо помнить, что и мужчине непросто быть основным кормильцем семьи – это постоянное давление со стороны общества".