ВОЗ: В Европе до марта от Covid-19 умрут еще 700 000 человек
До марта будущего года в Европе от Covid-19 могут умереть еще примерно 700 000 человек, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
До марта будущего года в Европе от Covid-19 могут умереть еще примерно 700 000 человек, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В европейском регионе ВОЗ охватывает 53 государства, в том числе некоторые страны Центральной Азии, сообщает ВВС.
В этих странах на данный момент от Covid-19 умерли уже 1,5 миллиона человек, но к марту число жертв может достигнуть 2,2 миллиона.
Европа сейчас снова переживает быстрое распространение коронавируса. ВОЗ указывает, что Covid-19 сейчас - главная причина смерти людей в регионе.
Новая волна Covid-19 в европейском регионе объясняется главным образом распространением дельта-штамма коронавируса и недостаточным охватом вакцинацией.