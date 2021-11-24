Ср, 24.11.2021
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Никита Троянский, эпидемиолог
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ВОЗ: В Европе до марта от Covid-19 умрут еще 700 000 человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

До марта будущего года в Европе от Covid-19 могут умереть еще примерно 700 000 человек, предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В европейском регионе ВОЗ охватывает 53 государства, в том числе некоторые страны Центральной Азии, сообщает ВВС.

В этих странах на данный момент от Covid-19 умерли уже 1,5 миллиона человек, но к марту число жертв может достигнуть 2,2 миллиона.

Европа сейчас снова переживает быстрое распространение коронавируса. ВОЗ указывает, что Covid-19 сейчас - главная причина смерти людей в регионе.

Новая волна Covid-19 в европейском регионе объясняется главным образом распространением дельта-штамма коронавируса и недостаточным охватом вакцинацией.


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