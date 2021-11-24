ВОЗ: В Европе до марта от Covid-19 умрут еще 700 000 человек

В европейском регионе ВОЗ охватывает 53 государства, в том числе некоторые страны Центральной Азии, сообщает ВВС.

В этих странах на данный момент от Covid-19 умерли уже 1,5 миллиона человек, но к марту число жертв может достигнуть 2,2 миллиона.