Рождественские ярмарки - быть или не быть?

OVG уже рассматривала этот вопрос, однако тогда возникли разногласия по некоторым вопросам, в том числе о том, должны ли ярмарки работать в зеленом или красном режиме, с ковид-сертификатами или без них.

Ожидается, что вопрос проведения рождественских ярмарок будет обсуждаться и в правительстве в следующий вторник, 30 ноября.

Как сообщалось ранее, действующие правила предусматривают, что организованная уличная торговля, в том числе рождественские ярмарки, запрещена до 11 января следующего года.