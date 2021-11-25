Пропало письмо с 40 евро внутри. Latvijas pasts объясняет ситуацию

Из-за Covid-ограничений у Инесе с крестниками пропали многие встречи, поэтому ей хотелось порадовать их хотя бы издалека. Женщина расстроена исчезновением послания - на таком коротком пути, от Валка до Валмиеры, на расстоянии жалких 50 километров, отправленное пропало без следа. Крестная полагает, что причиной стали деньги - каждому мальчику Инесе вложила в конверт по 20 евро.

"Во время сидения дома у двух близких мне мальчиков Леонарда и Тео были именины Так как один мальчик и его семья в то время болели Covid-19, решила отправить поздравление по почте", - рассказывает Инесе.

"Я отправила письмо из Валки в Валмиеру и знала, что на таком расстоянии адресату письмо доставляется на утро второго дня. Я позвонила 5 ноября старшему мальчику и сказала, что в почтовом ящике его ждет поздравление с именинами.

Мальчики сходили до ящика, но письма не было. Каждый день мальчики ходили смотреть, но письма как не было, так и нет", - объясняет ситуацию Инесе.

Инесе понимает, что слать деньги в конверте - не самый безопасный способ, но, связавшись с Latvijas Pasts, ждала большую отзывчивость и желание помочь.

"Прошу - если вам случайно или неслучайно досталось письмо, предназначенное не вам, отправьте его адресату, потому что мальчики все еще ждут эти письма", - призывает Инесе.

Несмотря на то, что путь письма был напрямую из рук Инесе в большой официальный почтовый ящик, Latvijas Pasts не берет на себя ответственность за потерю, ссылаясь на то, что послания без номера невозможно отследить.

"Если деньги находятся в почтовом отправлении, тогда невозможно проверить легальность этих денег, соответственно, если деньги в отправлении находятся, оно может быть задержано и передано в соответствующие инстанции.

Чаще всего, когда отправления не получаются, на них указан неточный адрес, оно было неполностью оплачен или почтовый ящик получателя не находится в надлежащем состоянии", - объясняет руководитель отдела качества Latvijas Pasts Карлис Удрас.

"Самый безопасный способ - банковский перевод, тем более, что у жителей Латвии во всех банках есть возможность совершать мгновенные платежи, это значит, что деньги до адресата дойдут всего за пару секунд", - советует представитель Swedbank Янис Кропс.

Эксперт банка все-таки призывает научиться пересылать деньги платежами, потому что в век технологий это самый безопасный способ, как доставить деньги до адресата без проблем.