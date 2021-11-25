Чт, 25.11.2021
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премьер Швеции, подавшая в отставку через несколько часов после назначения

Италия ужесточит Covid-ограничения

ФОТО: EPA/Scanpix

Столкнувшись с четвертой волной коронавируса, Италия в среду решила ужесточить Covid-ограничения и назначить обязательную вакцинацию еще в нескольких сферах.

Правительство в среду утвердило декрет, который определяет, что большей части общества с 6 декабря будет необходим сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.

Для входа в бары, рестораны и на мероприятия также будет необходим сертификат.

Новые правила будут в силе до 15 января. После этого они останутся в силе в регионах, которые будут признаны коронавирусными зонами.

С 15 декабря люди, которые работают в школе, полиции, службах спасения и администрации здравоохранения, а также солдаты должны быть обязательно вакцинированы от Covid-19.

Медикам и другим работникам здравоохранения, которые вакцинировались весной, будет необходима бустерная доза вакцины.

Новые правила осложнят жизнь людям, которые не вакцинировались от Covid-19.

Правила, которые до этого распространялись лишь на междугородним поездкам в общественном транспорте, теперь относятся и к гостиницам, всему общественному транспорту и региональной железной дороге.

Срок годности Covid-сертификатов снизится с 12 до девяти месяцев.

В последнее время коронавирус в Италии распространяется значительно быстрее и в среду в стране было зарегистрировано почти 12 500 новых случаев Covid-19 и 85 смертей от него.

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