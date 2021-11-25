Специальная группа RAKUS проанализирует показатели смертности от Covid-19

Рабочая группа, которая подробно изучит случаи смерти пациентов с Covid-19, приступила к работе на этой неделе. Как отметил Паэглитис, группа создана в связи с различными мнениями о различиях показателей смертности в Латвии и других странах.

"Мы хотим понять, насколько RAKUS эффективно или неэффективно применяла методы лечения", - сказал руководитель больницы.

По предварительным данным, показатели смертности среди пациентов, у которых Covid-19 был основным диагнозом, особо не отличаются от показателей других стран и составляют около 15%, а в отделении интенсивной терапии - до 50%. "Если сравнивать RAKUS с другими больницами в мире, то этот показатель ничем особо не отличается", - отметил Паэглитис.

В целом, по его словам, ситуация в RAKUS улучшается - число больных коронавирусом постепенно уменьшается.

В пик заболеваемости в больнице было до 400 пациентов с Covid-19, а сейчас 250, из них 40 человек находятся в тяжелом состоянии.