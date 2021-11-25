В Сибири после пожара в шахте умерли 11 человек, еще около 40 не могут выйти

"По предварительным данным, несколько работников отравились дымом. Число жертв уточняется", - сказано в заявлении комитета.

На данный момент число жертв разнится от девяти до 11.

Источник агентства ТАСС сообщил, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте.

"Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет", — заявил источник. В МЧС также сказали только о задымлении, возникшем на глубине 250 метров.

Портал "ВашГород" сообщает о 43 пострадавших. 4 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести.

Всего в шахте находились 285 человек, больше 235 человек вышли на поверхность. Работу шахты приостановили.

Судьба еще, по разным данным, от 37 до 49 человек неизвестна. Под землей, по неофициальной информации, остаются от 37 до 39 человек. Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что, предположительно, горняки находятся в дальнем штреке.