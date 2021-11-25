В Сибири после пожара в шахте умерли 11 человек, еще около 40 не могут выйти
В Сибири, на Кузбассе, после пожара в угольной шахте от 37 до 49 человек остаются внутри, сообщает Следственный комитет России.
В Сибири, на Кузбассе, после пожара в угольной шахте от 37 до 49 человек остаются внутри, сообщает Следственный комитет России.
"По предварительным данным, несколько работников отравились дымом. Число жертв уточняется", - сказано в заявлении комитета.
На данный момент число жертв разнится от девяти до 11.
Источник агентства ТАСС сообщил, что в вентиляционной шахте загорелась угольная пыль, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте.
"Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет", — заявил источник. В МЧС также сказали только о задымлении, возникшем на глубине 250 метров.
Портал "ВашГород" сообщает о 43 пострадавших. 4 — в тяжелом состоянии, 41 — легкой и средней тяжести.
Всего в шахте находились 285 человек, больше 235 человек вышли на поверхность. Работу шахты приостановили.
Судьба еще, по разным данным, от 37 до 49 человек неизвестна. Под землей, по неофициальной информации, остаются от 37 до 39 человек. Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что, предположительно, горняки находятся в дальнем штреке.
Tragedy in Kemerovo region where at least one miner died, two are in grave condition, 41 suffered from smoke inhalation and at least 48 miners are still trapped underground at a depth of 250 metres following a major explosion and a fire at the Listvyazhnaya coalmine pic.twitter.com/3B0MCReBkE— The Siberian Times (@siberian_times) November 25, 2021