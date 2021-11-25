Приостановлены полномочия двух депутатов в Ливанском крае - у них нет Covid-сертификатов

Согласно информации, представленной на заседании думы, одна из депутатов начала курс вакцинации от Covid-19, а другая не вакцинирована и сейчас находится в отпуске.

По прогнозам Вайводса, для временного утверждения депутатами других представителей списка "Для развития Латвии" может быть созвано внеочередное заседание думы. На данный момент неизвестно, кто заменит потерявших полномочия депутатов, потому что краевая избирательная комиссия должна убедиться в том, что у будущих кандидатов есть сертификаты Covid-19.

У партии "Для развития Латвии" в Ливанской думе девять из 15 депутатских мандатов.

Как сообщалось ранее, Сейм принял в окончательном чтении закон "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и дум самоуправлений", который предусматривает, что с 15 ноября должны быть приостановлены полномочия тех депутатов дум самоуправлений, которые не вакцинированы против Covid-19 и не перенесли это заболевание в течение последних шести месяцев.