Чт, 25.11.2021
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Путин отстранил от должности замешанного в скандале о пытках директора ФСИН

Владимир Путин ФОТО: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности замешанного в скандале о пытках заключенных директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, сообщает Meduza.

Другим указом Путин назначил на должность руководителя ФСИН Аркадия Гостева, который с 2012 года исполнял обязанности заместителя министра внутренних дел.

Калашников руководил ФСИН с октября 2019 года. Причины отстранения не упомянуты в указе, но, скорее всего, причиной послужил скандал о пытках заключенных в российских тюрьмах.

Из-за этого скандала ранее потеряли работу несколько чиновников ФСИН.

Ранее сообщалось, что представители российского правозащитного проекта Gulagu.net вывезли из России "секретный видеоархив" спецслужб, который включает записи пыток и изнасилований заключенных в местах лишения свободы.

По мнению представителя Gulagu.net Владимира Осечкина, произошедшее - "самый большой и громкий провал российских спецслужб". По словам правозащитника, архив предоставил программист, который на протяжении пяти лет, во время своего заключения, имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в Саратове.

Основатель Gulagu.net добавил, что правозащитники получили большой объем материалов, которые "доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". Всего правозащитники получили более 40 Гб видеосредств объективного контроля.


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