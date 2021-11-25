Путин отстранил от должности замешанного в скандале о пытках директора ФСИН

Другим указом Путин назначил на должность руководителя ФСИН Аркадия Гостева, который с 2012 года исполнял обязанности заместителя министра внутренних дел.

Калашников руководил ФСИН с октября 2019 года. Причины отстранения не упомянуты в указе, но, скорее всего, причиной послужил скандал о пытках заключенных в российских тюрьмах.

Из-за этого скандала ранее потеряли работу несколько чиновников ФСИН.

Ранее сообщалось, что представители российского правозащитного проекта Gulagu.net вывезли из России "секретный видеоархив" спецслужб, который включает записи пыток и изнасилований заключенных в местах лишения свободы.

По мнению представителя Gulagu.net Владимира Осечкина, произошедшее - "самый большой и громкий провал российских спецслужб". По словам правозащитника, архив предоставил программист, который на протяжении пяти лет, во время своего заключения, имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в Саратове.