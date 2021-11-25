Путин отстранил от должности замешанного в скандале о пытках директора ФСИН

Другим указом Путин назначил на должность руководителя ФСИН Аркадия Гостева, который с 2012 года исполнял обязанности заместителя министра внутренних дел.
Калашников руководил ФСИН с октября 2019 года. Причины отстранения не упомянуты в указе, но, скорее всего, причиной послужил скандал о пытках заключенных в российских тюрьмах.
Из-за этого скандала ранее потеряли работу несколько чиновников ФСИН.
Ранее сообщалось, что представители российского правозащитного проекта Gulagu.net вывезли из России "секретный видеоархив" спецслужб, который включает записи пыток и изнасилований заключенных в местах лишения свободы.
По мнению представителя Gulagu.net Владимира Осечкина, произошедшее - "самый большой и громкий провал российских спецслужб". По словам правозащитника, архив предоставил программист, который на протяжении пяти лет, во время своего заключения, имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в Саратове.
Основатель Gulagu.net добавил, что правозащитники получили большой объем материалов, которые "доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". Всего правозащитники получили более 40 Гб видеосредств объективного контроля.