Вт, 5.10.2021
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Россия: активисты сообщили о получении "секретных видео спецслужб" с записями пыток заключенных

ФОТО: EPA/Scanpix

Представители российского правозащитного проекта Gulagu.net вывезли из России "секретный видеоархив" спецслужб, который включает в себя записи пыток и изнасилований заключенных в местах лишения свободы, пишет "Медуза". Об этом заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

​По мнению Осечкина, произошедшее - "самый большой и громкий провал российских спецслужб". По словам правозащитника, архив предоставил программист, который на протяжении пяти лет, во время своего заключения, имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в Саратове.

Основатель Gulagu.net добавил, что правозащитники получили большой объем материалов, которые "доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". Всего правозащитники получили более 40 Гб видеосредств объективного контроля.

Проект Gulagu.net специализируется на защите прав заключенных и сборе данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН, напоминает "Медуза".

"Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае если подлинность этих материалов подтвердится, то это повод для серьезного разбирательства", - цитирует "Дождь" слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова изданию РБК.


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