Россия: активисты сообщили о получении "секретных видео спецслужб" с записями пыток заключенных

​По мнению Осечкина, произошедшее - "самый большой и громкий провал российских спецслужб". По словам правозащитника, архив предоставил программист, который на протяжении пяти лет, во время своего заключения, имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в Саратове.

Основатель Gulagu.net добавил, что правозащитники получили большой объем материалов, которые "доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". Всего правозащитники получили более 40 Гб видеосредств объективного контроля.

Проект Gulagu.net специализируется на защите прав заключенных и сборе данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН, напоминает "Медуза".