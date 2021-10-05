Россия: активисты сообщили о получении "секретных видео спецслужб" с записями пыток заключенных

По мнению Осечкина, произошедшее - "самый большой и громкий провал российских спецслужб". По словам правозащитника, архив предоставил программист, который на протяжении пяти лет, во время своего заключения, имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в Саратове.
Основатель Gulagu.net добавил, что правозащитники получили большой объем материалов, которые "доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных". Всего правозащитники получили более 40 Гб видеосредств объективного контроля.
Проект Gulagu.net специализируется на защите прав заключенных и сборе данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН, напоминает "Медуза".
"Насколько мы знаем, ФСИН разбирается с этим. В случае если подлинность этих материалов подтвердится, то это повод для серьезного разбирательства", - цитирует "Дождь" слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова изданию РБК.