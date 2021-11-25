Думпис: не всегда можно доверять самостоятельному тестированию

Завершилась первая закупка экспресс-тестов на сумму около трех миллионов евро. Чтобы тестировать школьников и работающих на месте планируется потратить около 15 миллионов евро.

Самостоятельное тестирование школьников происходит уже сейчас. Тесты поставляют лаборатории, которые раньше занимались скринингом учеников - MFD laboratorija, Centrālā laboratorija, Gulbja laborotorija и Bior.

Лаборатории получают от Национальной службы здравоохранения по 3,39 евро за тест и его доставку школьникам. Но с 10 декабря школьники начнут получать те же самые тесты, которые государство предоставит работникам по всей Латвии.

Сомнения по поводу честности людей

В целом самостоятельное тестирование жителей до конца чрезвычайной ситуации 11 января обойдется стране примерно в 15 миллионов евро. Но среди экспертов есть сомнения по поводу эффективности этого мероприятия. Это требует высокого уровня ответственности в обществе. Тем более, в ответе за тестирование в школах зачастую родители.

"Мы делегировали эту ответственность родителям. И есть информация, что и в дальнейшем ученики 1-3 классов будут делать их дома, под присмотром родителей, а 4-12 классов - в школе", - рассказала и.о. директора Рижской Имантской средней школы Гинта Ревизоре.

На данный момент под наблюдением учителей тестируются только старшеклассники. Похожая дилемма с тестами работников. Необходимо решить, нужно ли будет делать тесты на рабочем месте, или можно будет положиться на честность работников.

Инфектолог Думпис в интервью Latvijas Radio сказал, что выдача тестов всем работающим на месте имела бы ценность в идеально мире.

Думпис рассказал, что экспресс-тесты широко используются в Великобритании и в других странах. По точности они сильно отстают от тестов слюны и простых ПЦР-тестов, в которых берут мазок из носовой полости. При этом экспресс-тесты гораздо удобнее, так как их можно делать и дома. Например, если в школе или на рабочем месте вспышка Covid-19, экспресс-тесты позволят ее заметить. Их можно делать в том случае, если в классе заболел ученик. Таким образом, остальных учеников можно тестировать, а не отправлять на самоизоляцию.

Но Думпис скептично настроен по поводу ситуации, в которой работнику нужно дважды в неделю делать экспресс-тест.

"Все зависит от ответственности человека и заинтересованности компании.

Главное - чтобы результат теста принимался во внимание. Надо понимать: если у человека положительный результат, его нужно подтвердить с помощью сложного и дорого ПЦР-теста," - рассказал Думпис.

Ему непонятно, что будет происходить дальше, после позитивного результата экспресс-теста. Процесс сложный, так как нужно установить все контакты заболевшего.

"Такой подход в целом основан на ответственности", - сказал Думпис, и добавил, что не все такими будут.