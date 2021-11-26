Из-за дронов было остановлено сообщение в аэропорту "Рига"

CAA напоминает, что пилоты дальнего следования до полета должны убедиться в том, что в конкретном месте нет ограничений на использование воздушного пространства.

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении CAA, диспетчер управления воздушным сообщением Latvijas gaisa satiksme (LGS) получил сообщение о дронах, которые поднялись на расстоянии трех километров от зоны аэропорта, где такие полеты запрещены.

По соображениям безопасности диспетчер согласно процедуре остановил полеты, а также сообщил о случившемся Госполиции и аэропорту "Рига". В результате этого на 30 минут было остановлено воздушное сообщение в и из международного аэропорта "Рига" и задержались три приземления четыре взлета воздушных судов.

CAA начало дело об административном правонарушении и призывает каждого, у кого есть дополнительная информация о вчерашних полетах дронов вблизи аэропорта, сообщить об этом на электронную почту caa@caa.gov.lv, или позвонив по телефону 67830936.

Винцс напомнил, что за такое правонарушение к физическому лицу применяется предупреждение или штраф от 150 до 1000 евро, а к юридическому лицу - от 500 до 2500 евро.

Также в Уголовном законе о действиях, ставших причиной нарушения транспортной работы, предусмотрена ответственность - лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или штраф. Если у случившегося были тяжкие последствия, наказанием может стать лишение свободы на срок до десяти лет.