Единственный видимый доход Гобземса - депутатская зарплата, но его общественный образ жизни показывает, что он тратит гораздо больше. Так на какие деньги живет Гобземс?

В сентябрьский день, когда Айнар Шлесерс с главными распространителями дезинформации устроил акцию протеста у Рижского замка, его конкурент, другой популист Алдис Гобземс, в очередной раз писал в Facebook - о тайном соглашении Шлесерса с правительством, неуачно организованных протестах и ​​возвращении в политику, чтобы избежать тюремного заключения по делу о внедрении цифрового телевидения.

"Поющие бульдозеры в костюмах от Brioni (…) не меняют страну. Следуйте за мной!" - пишет Гобземс.

В тот же день он в своих профилях в Facebook и Instagram выкладывает серию фотографий, показывая свой гардероб, мышцы и меню. На критические высказывания о том, что это похоже на нарциссизм, Гобземс всегда напоминает о своем желании поднять планку того, как должен выглядеть политик.

В то время как Гобземс осуждает Шлесерса за костюмы Brioni, которые могут стоить до 10 000 евро, сам он позирует на крыльце заднего двора в туфлях Zegna стоимостью 500 евро, в плаще Burberry стоимостью в пару тысяч евро и солнечных очках еще за пару сотен. Его велосипед стоит около 6000 евро (еще 350 евро за специальную спортивную обувь) - итого годовая зарплата полицейского.

Гобземс никогда не скрывал, что любит жить хорошо и быть богатым - не грех, но непонятно, на какие деньги он это себе позволяет.

Из декларации о доходах депутата видно, что у него нет сбережений, а живет он на свою зарплату в Сейме, которая в прошлом году составляла около 2300 евро в месяц после уплаты налогов. Хотя со своей женой он недавно развелся, сам политик заявляет, что та не работает, воспитывает детей и изучает медицину.

30 октября Гобземс написал в Facebook, что они с женой будут добровольно "заботиться о больных ковидом". Re:Baltica не удалось выяснить, произошло ли это на самом деле. Политик интересовался возможностью стать волонтером в больнице Страдиня, информация была отправлена ​​ему по электронной почте, но после этого он исчез. Весной он заявил, что больница отказала ему в возможности стать волонтером, хотя сам он не заполнил необходимые документы, выяснили Re:Baltica в больнице. ФОТО: Скриншот

Между тем видимые расходы Гобземса превышают его месячную зарплату.

Летом 2020 года за 250 тысяч евро он купил дом в Балтэзерсе с бассейном, который до этого снимал у жены хоккеиста Яниса Спруктса. По данным Земельной книги, восемь лет назад семья Спруктсов купила этот дом даже дороже, чем продала Гобземсу - почти за 270 тысяч евро (тогда 189 757 латов). Спруктс объяснил Re:Baltica, что продал дом за такую цену, потому что "был в долгах, нужны были деньги, поэтому продал. В жизни так бывает".

Дом Гобземса в Балтэзерсе, который он лично показал в передаче Ideālās vakariņas на TV3. Фото: TV3 ФОТО: Скриншот

Для покупки Гобземс взял ипотеку в размере 165 тысяч в SEB banka (судя по его декларации о доходах, оставшуюся сумму он, вероятно, заплатил от продажи другого имущества). Согласно кредитному калькулятору SEB banka, чтобы взять такую ​​сумму в кредит, к примеру, на 30 лет, каждый месяц нужно будет платить примерно 700 евро.

В начале учебного года некий очевидец разместил в Twitter фотографию автомобиля семьи Гобземса, расположенного на запрещенном для парковки месте у детского сада, который посещают его дети. Ежемесячная плата за этот частный детский сад для обоих детей составляет около 1300 евро.

Белый джип, изображенный на фото - один из двух Mercedes, на которых ездит сам Гобземс или его бывшая жена. Еще два года назад оба были указаны в декларации депутата (джип - в лизинге, второй - в пользовании). В прошлом году автомобили в декларации уже не фигурировали, но, по наблюдениям Re:Baltica, семья Гобземса по-прежнему ими пользуется.

Вкратце - только за кредит на жилье и детский сад Гобземс должен отдавать всю официальную зарплату. Кто владеет и оплачивает обслуживание автомобиля, повседневные расходы и гардероб депутата, Гобземс Re:Baltica не ответил и заблокировал в Facebook.

Гобземс и дело о трагедии в Золитуде

Этим летом Гобземс опубликовал в Facebook фотографию, на которой он в модной спортивной одежде от фирмы Pangaia (в среднем такой комплект стоит 250 евро, у Гобземса таких как минимум три) со своим белым Mercedes позирует на улице Алберта.

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"Я был известным адвокатом (...), ездил на порше и жил в трехэтажной холостяцкой квартире", - объясняет Гобземс, что пожертвовал всем этим, чтобы стать политиком. Непонятно, куда делись доходы от роскошной жизни. Первая декларация о доходах после избрания Гобземса в Сейм показывает, что он владеет земельным участком в Риге, арендует дом, взял лизинг на автомобиль и не имеет сбережений.

Одно из последних самых громких дел Гобземса еще как адвоката - до того, как его исключили из числа присяжных адвокатов за неэтичные высказывания в адрес коллег (он неоднократно говорил об убитом управляющем делами о неплатежеспособности Мартиньше Бункусе, что погибший был "бандитом", "членом мафии", "вором" и т. д.) - дело о обрушившемся магазине Maxima в Золитуде. По масштабу трагедии и количеству жертв это одно из крупнейших судебных дел в восстановленной Латвии, и во многом благодаря Гобземсу семьям жертв удалось получить от владельцев Maxima значительные компенсации.

На публике Гобземс пытается создать впечатление, будто работал по этому делу бесплатно. "В этом процессе ни от Maxima, ни от потерпевших за эти четыре года я не потребовал и не получил ни сантима", - сказал он в интервью Latvijas Radio в 2017 году. Это Re:Baltica также подтвердили в Maxima и пострадавшие.

Компенсации Maxima перечисляла на счета потерпевших, а судебное разбирательство вела юридическая фирма Вилгерта. Этого достиг Гобземс, убедив своих клиентов перейти в фирму Вилгерта, поскольку сам он уже начал предвыборную кампанию. Maxima Latvija заключила отдельное соглашение о ведении дел с фирмой Вилгерта, подтвердили Re:Baltica в предприятии, но отказались раскрыть сумму, поскольку соглашение этого не позволяло.

У источника, участвовавшего в сделке, который пожелал остаться неизвестным Re:Baltica узнала, что бюро Вилгерта получало от 15% до 20% за каждую компенсацию жертвам. Эти суммы выплачивались в течение нескольких лет, и в общей сложности фирма Вилгерта получила за свою работу по делу Maxima около миллиона евро. Платили ли из этих гонораров Гобземсу и если да, то сколько, представитель бюро Гинт Вилгертс не вспомнил.

"Помню, могло случиться так, что у нас было соглашение с Maxima в контексте многих других соглашений (...). Но в контексте господина Гобземса, что и как он там, этого я не могу вам сказать", - сказал Вилгертс в телефонном разговоре с Re:Baltica.

Дело Maxima помогло известности Гобземса, благодаря чему тот вошел в Сейм (тогда лидер списка Артусс Кайминьш был несравненно большей звездой). Страница в Facebook с 20 тысячами подписчиков, изначально созданная для объединения потерпевших в трагедии в Золитуде, стала местом агитации двух партий, представленных в KPV LV. После подписания мирового соглашения с Maxima о компенсации потерпевшим Гобземс потерял интерес к делу. В прессе писали, что суд в Риге закрыл одно из гражданских дел о золитудской трагедии из-за того, что адвокат Гобземс не явился на судебное заседание. В этом деле потерпевшие требовали компенсации морального вреда от Homburg Zolitude.

Жертвователи партии "Закон и порядок"

Крупные пожертвования, которые частично могли бы объяснить образ жизни Гобземса, у его партии "Закон и порядок" отсутствуют. База данных пожертвований политических партий KNAB показывает, что с момента ее создания в начале этого года партии было пожертвовано менее 22 тысяч евро. Самое крупное пожертвование - 5000 евро - сделал Оскар Озолиньш.

Еще летом Гобземс написал в Facebook, что на следующем общем собрании партии осенью предложит кандидатуру Озолиньша в правление. Он описывает Озолиньша как своего "единомышленника и друга", который "много лет возглавлял компанию с оборотом в полмиллиарда долларов. Оскар Озолиньш руководил строительной компанией Merks", - пишет Гобземс.

Два месяца спустя Совет по конкуренции оштрафовал Merks как одну из компаний, которая в течение многих лет вела переговоры о создании так называемого строительного картеля и участвовала в распределении строительных объектов стоимостью в миллионы евро. Merks на этих переговорах в маленьком домике контейнерного типа на закрытой территории в Юрмале была представлена ее тогда действующим председателем Озолиньшем. В решении, опубликованном Советом по конкуренции, представлены анонимные отрывки из переговоров, но имена говорящих легко угадать.

Совет по конкуренции считает, что в течение нескольких лет в этом домике на закрытой территории владельцы крупных строительных компаний распределяли объекты - кто будет строить, а кто - подавать заявки для прикрытия. Во многих переговорах принимал участие и управляющий Merks Оскар Озолиньш. Фото: LTV ФОТО: Скриншот

На одной из встреч с Марисом Мартинсонсом (Velve) и Гунтисом Рависом (Skonto Būve) Озолиньш обсуждает закупку реконструкции Нового Рижского театра. Понятно, что другие пытаются убедить Merks подать заявку в качестве "прикрытия". Озолиньшу это не нравится. В то же время он согласен с тем, что это нужно делать. Закупку выиграла компания Re&Re. Однако Merks досталось строительство Вентспилсской музыкальной школы и концертного зала.

За незаконное соглашение совет по конкуренции оштрафовал Merks почти на 2,7 миллиона евро. Компания не признала своей вины и обжаловала решение в суде.

В телефонном разговоре с Re:Baltica Озолиньш отрицал свою причастность к незаконной деятельности. "В настоящее время дело строительного картеля - лишь интерпретация Советом по конкуренции фактов, вырванных из контекста, и такая интерпретация неверна", - отметил Озолиньш Re:Baltica.

ФОТО: Скриншот профиля А. Гобземса в Facebook

Теперь он позиционирует себя как финансовый эксперт и в ноябре на странице Гобземса в Facebook объяснял влияние инфляции. На следующем съезде партии он собирается претендовать на место члена правления. На вопрос о том, помогает ли Озолиньш Гобземсу материально, он ответил отрицательно.

За день до публикации этой статьи Re:Baltica снова связалась с Гобземсом, отправив ему вопросы. На первую попытку их задать Гобземс ответил в своих соцсетях, пытаясь тривиализировать работу Re:Baltica до интереса о его нижнем белье. При второй попытке пообщаться его ответ был сосредоточен на высказывании угроз автору статьи, а не на ответах по существу. "Ты, наверное, не понимаешь, что женщины с пониженной социальной ответственностью, то есть продажные женщины, меня не интересуют и я перед ними не отчитываюсь. Запомни на всю жизнь, руководитель отдела пропаганды пресс-службы власти "Единства", - написал в ответ политик.