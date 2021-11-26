Пт, 26.11.2021
Латвия изменила мою жизнь. Я очень благодарен за это Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер, бразильский блогер и футболист об отъезде из Латвии
Фелипе Габриэль Дос Сантос Ксавьер, бразильский блогер и футболист об отъезде из Латвии
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Минздрав вводит в заблуждение - в других странах нет такой же системы Covid-тестирования
Re:Check

Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

С 6 декабря на любой очной работе, где возможен контакт с другими сотрудниками, клиентами и посетителями, нужно будет два раза в неделю сдавать тест на антиген Covid-19. Эти тесты будет оплачивать государство, тратя на это около 15 млн евро. Министерство здравоохранения аргументирует, что так делают и в Германии, и в настоящее время такая же система введена в США и Канаде. Re:Check убедился в том, что это совсем не так – подобная система действительно введена в Германию, а в США и Канаде такое частое обязательное тестирование, оплаченное государством, как вакцинированным, так и невакцинированным, не происходит.

План на протяжении нескольких недель установить обязательное самотестирование впервые публично прозвучал на заседании правительства 23 ноября и сразу же был поддержан. Его в качестве одного из предложений по усилению безопасности Covid-19 предложил Минздрав. На заседании его представил советник министра здравоохранения Даниэлса Павлютса Каспарс Берзиньш.

Министр экономики Янис Витенбергс сказал, что замысел "появился на столе" только накануне вечером, и спросил, в каких еще европейских странах было или в настоящее время имеется такое обязательное самотестирование для всех работников.

Берзиньш ответил:

"План был напрямую взят из Германии. В Германии весной были введены обязательные самотесты для всех, одновременно с вакцинацией. В то время инфицирование снизилось на 10 -15%, это большой показатель. Мы видим, что США ввели это требование осенью, Канада ввела, скорее всего, европейские страны тоже это сделают".

Он рассказал, что представители Центра по предотвращению и контролю заболеваний Европы (ECDC) в беседе с Минздравом предложили "ввести как можно больше самотестов", и место работы является одним из наиболее эффективных мест, где это можно сделать.

Но действительно ли Латвия просто перенимает модель, которая уже реализована в странах упомянутых Берзиньшем? В Германии действительно было и до сих пор существует широкомасштабное тестирование, хотя тесты для работающих на частных предприятиях государство не оплачивает. В свою очередь, в США и Канаде согласно публично доступной информации система еще сильнее отличается от того, что планируется в Латвии, поэтому Re:Check попросил у Берзиньша источники.

Германия

Берзиньш в качестве доказательства сказанного о Германии прислал ссылку на информацию, опубликованную в середине апреля. В ней говорится, что работодатели должны обеспечивать для работников, работающих очно, по меньшей мере один тест Covid-19 в неделю. В свою очередь, для тех, у кого из-за специфики работы риск инфицироваться выше - два теста в неделю. Таким образом, тесты, в отличие от запланированного в Латвии, должны были оплачиваться работодателями и дважды в неделю их делать должны были только часть работающих. Следует отметить, что весной в Германии был введен режим сидения дома, а вакцины для большинства работающих еще не были доступны.

Правда, одновременно с обязательным тестированием на рабочих местах за средства работодателей, в Германии до середины октября были доступны и оплаченные государством тестам. В середине октября государственная стратегия изменилась, бесплатные тесты обеспечивали только для определенных групп общества, отметив, что у всех появилась возможность вакцинироваться. В свою очередь, в середине ноября, при увеличении распространения болезни, Германия вновь вернулась к бесплатному тестированию, обещая обеспечить каждому по меньшей мере один бесплатный тест в неделю. Также планируется вернуться к работе из дома.

Берзиньш также прислал ссылку на опубликованное в конце июня исследование, на которое в беседах с представителями Минздрава отзывались ECDC и рекомендовали это как эффективную стратегию. В исследовании действительно признано, что во время, пока многие не были вакцинированы, частое и широкое тестирование оказало существенное влияние на уменьшение распространения инфекции, и было рекомендовано продолжать это "по крайней мере до тех пор, пока вакцины не предложат всем жителям".

США

Берзиньш на заседании правительства заявил, что "США ввели это требование осенью". Это не так.

В качестве обоснования он прислал ссылку на распространенный в начале ноября Министерством труда США пресс-релиз, в котором объявлена новая временная стратегия для ограничения вируса и защиты работающих. В нем говорится, что работодатели должны добиться обязательной вакцинации работников, если только они не хотят предлагать работникам выбор – либо вакцинироваться, либо регулярно тестироваться и носить маску для лица. Люди, которые не полностью вакцинированы, должны тестироваться по меньшей мере раз в неделю. Новая политика применяется только к предприятиям, в которых работает больше 100 человек.

Значит, в США тестируются только невакцинированные, это нужно делать раз в неделю и только в предприятиях с более чем сотней работников. Также незапланировано, что эти тесты будет оплачивать государство. Это будут делать работники или работодатели.

Канада

В Канаде также нет системы, которая планируется в Латвии. Правда, в предприятиях, где работает хотя бы 200 человек, будут доступны оплаченные государством тесты и их могут использовать и вакцинированные, если это советуют местные службы здравоохранения.

Берзиньш в разговоре с Re:Check указал и на другие страны. Быстрые бесплатные тесты широко предлагают, например, в Великобритании, они бесплатно доступны и в столице Австрии Вене.

Сколько это будет стоить?

Советник министра Берзиньш на заседании правительства рассказал, что тестирование одного работника в неделю обойдется в размере от 1,5 до 2,5 евро, и "юридический и логистический механизм еще надо найти". Re:Check он пояснил, что в настоящее время в закупке, проводимой Министерством обороны, планируется приобрести экспресс-тесты для школьников с возможностью расширить ее и в отношении занятых в публичном секторе, но пока не решено, как обеспечить тесты частным предприятиям. Один из вариантов - они тесты покупают сами, а государство компенсирует эти расходы. В первом конкурсе закупок самотестов Минобороны будет поставлено четыре миллиона тестов. Поставщики были определены в опросе цен, в котором лучшим была признана основанная весной этого года фирма Ekspress laboratorija.

Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис на пресс-конференции после заседания правительства сказал, что тесты на всех работников могут стоить 14-15 млн евро, а число тестов будет уточнено в ближайшее время. Таким образом, тестирование планируется проводить до середины января.

И эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, и главный инфектолог страны Уга Думпис об эффективности этого метода высказались осторожно. Думпис "Латвийскому радио" сказал, что результат зависит от сознательности работников и работодателей. Кроме того нет ясности, что произойдет, если экспресс-тест окажется положительным, потому что результат еще надо подтвердить более точным ПЦР-тестом.


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