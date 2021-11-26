Минздрав вводит в заблуждение - в других странах нет такой же системы Covid-тестирования

Но действительно ли Латвия просто перенимает модель, которая уже реализована в странах упомянутых Берзиньшем? В Германии действительно было и до сих пор существует широкомасштабное тестирование, хотя тесты для работающих на частных предприятиях государство не оплачивает. В свою очередь, в США и Канаде согласно публично доступной информации система еще сильнее отличается от того, что планируется в Латвии, поэтому Re:Check попросил у Берзиньша источники.

Германия

Берзиньш в качестве доказательства сказанного о Германии прислал ссылку на информацию, опубликованную в середине апреля. В ней говорится, что работодатели должны обеспечивать для работников, работающих очно, по меньшей мере один тест Covid-19 в неделю. В свою очередь, для тех, у кого из-за специфики работы риск инфицироваться выше - два теста в неделю. Таким образом, тесты, в отличие от запланированного в Латвии, должны были оплачиваться работодателями и дважды в неделю их делать должны были только часть работающих. Следует отметить, что весной в Германии был введен режим сидения дома, а вакцины для большинства работающих еще не были доступны.

Правда, одновременно с обязательным тестированием на рабочих местах за средства работодателей, в Германии до середины октября были доступны и оплаченные государством тестам. В середине октября государственная стратегия изменилась, бесплатные тесты обеспечивали только для определенных групп общества, отметив, что у всех появилась возможность вакцинироваться. В свою очередь, в середине ноября, при увеличении распространения болезни, Германия вновь вернулась к бесплатному тестированию, обещая обеспечить каждому по меньшей мере один бесплатный тест в неделю. Также планируется вернуться к работе из дома.

Берзиньш также прислал ссылку на опубликованное в конце июня исследование, на которое в беседах с представителями Минздрава отзывались ECDC и рекомендовали это как эффективную стратегию. В исследовании действительно признано, что во время, пока многие не были вакцинированы, частое и широкое тестирование оказало существенное влияние на уменьшение распространения инфекции, и было рекомендовано продолжать это "по крайней мере до тех пор, пока вакцины не предложат всем жителям".

США

Берзиньш на заседании правительства заявил, что "США ввели это требование осенью". Это не так.

В качестве обоснования он прислал ссылку на распространенный в начале ноября Министерством труда США пресс-релиз, в котором объявлена новая временная стратегия для ограничения вируса и защиты работающих. В нем говорится, что работодатели должны добиться обязательной вакцинации работников, если только они не хотят предлагать работникам выбор – либо вакцинироваться, либо регулярно тестироваться и носить маску для лица. Люди, которые не полностью вакцинированы, должны тестироваться по меньшей мере раз в неделю. Новая политика применяется только к предприятиям, в которых работает больше 100 человек.