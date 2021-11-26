Минздрав вводит в заблуждение - в других странах нет такой же системы Covid-тестирования

Но действительно ли Латвия просто перенимает модель, которая уже реализована в странах упомянутых Берзиньшем? В Германии действительно было и до сих пор существует широкомасштабное тестирование, хотя тесты для работающих на частных предприятиях государство не оплачивает. В свою очередь, в США и Канаде согласно публично доступной информации система еще сильнее отличается от того, что планируется в Латвии, поэтому Re:Check попросил у Берзиньша источники.
Берзиньш в качестве доказательства сказанного о Германии прислал ссылку на информацию, опубликованную в середине апреля. В ней говорится, что работодатели должны обеспечивать для работников, работающих очно, по меньшей мере один тест Covid-19 в неделю. В свою очередь, для тех, у кого из-за специфики работы риск инфицироваться выше - два теста в неделю. Таким образом, тесты, в отличие от запланированного в Латвии, должны были оплачиваться работодателями и дважды в неделю их делать должны были только часть работающих. Следует отметить, что весной в Германии был введен режим сидения дома, а вакцины для большинства работающих еще не были доступны.
Правда, одновременно с обязательным тестированием на рабочих местах за средства работодателей, в Германии до середины октября были доступны и оплаченные государством тестам. В середине октября государственная стратегия изменилась, бесплатные тесты обеспечивали только для определенных групп общества, отметив, что у всех появилась возможность вакцинироваться. В свою очередь, в середине ноября, при увеличении распространения болезни, Германия вновь вернулась к бесплатному тестированию, обещая обеспечить каждому по меньшей мере один бесплатный тест в неделю. Также планируется вернуться к работе из дома.
Берзиньш также прислал ссылку на опубликованное в конце июня исследование, на которое в беседах с представителями Минздрава отзывались ECDC и рекомендовали это как эффективную стратегию. В исследовании действительно признано, что во время, пока многие не были вакцинированы, частое и широкое тестирование оказало существенное влияние на уменьшение распространения инфекции, и было рекомендовано продолжать это "по крайней мере до тех пор, пока вакцины не предложат всем жителям".
Берзиньш на заседании правительства заявил, что "США ввели это требование осенью". Это не так.
В качестве обоснования он прислал ссылку на распространенный в начале ноября Министерством труда США пресс-релиз, в котором объявлена новая временная стратегия для ограничения вируса и защиты работающих. В нем говорится, что работодатели должны добиться обязательной вакцинации работников, если только они не хотят предлагать работникам выбор – либо вакцинироваться, либо регулярно тестироваться и носить маску для лица. Люди, которые не полностью вакцинированы, должны тестироваться по меньшей мере раз в неделю. Новая политика применяется только к предприятиям, в которых работает больше 100 человек.
Значит, в США тестируются только невакцинированные, это нужно делать раз в неделю и только в предприятиях с более чем сотней работников. Также незапланировано, что эти тесты будет оплачивать государство. Это будут делать работники или работодатели.