В Латгале Mercedes насмерть сбил велосипедистку - обоим участникам ДТП больше 70 лет
Вчера в Латвии зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб, пострадали десять, сообщает Государственная полиция.
Вчера в Латвии зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, один человек погиб, пострадали десять, сообщает Государственная полиция.
Трагическая авария со смертельным исходом произошла около 17:00 в Салнавской волости Лудзенского края, где водитель автобуса Mercedes Benz Vario 1950 г. рожд. сбил ехавшую в том же направлении на велосипеде женщину 1946 г. рожд. Женщина погибла на месте происшествия.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала десять водителей, за превышение скорости оформлено 160 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 377 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.