В Латгале Mercedes насмерть сбил велосипедистку - обоим участникам ДТП больше 70 лет

Трагическая авария со смертельным исходом произошла около 17:00 в Салнавской волости Лудзенского края, где водитель автобуса Mercedes Benz Vario 1950 г. рожд. сбил ехавшую в том же направлении на велосипеде женщину 1946 г. рожд. Женщина погибла на месте происшествия.