Кариньш: Минздрав упустил 800 тысяч доз вакцины; а сейчас непонятно, точно ли считают смерти

Премьер-министр заявил, что Кабинет министров не знал об этом, и он не мог и подумать, что кто-то может отказаться от вакцин, предлагаемых Еврокомиссией.

Впоследствии Кариньш, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и недавно утвержденный на тот момент министр здравоохранения Даниэль Павлютс на переговорах с представителями Европейского союза (ЕС) добились перераспределения дополнительных вакцин в пользу стран, которые ранее отказались от дополнительных вакцин.

"Из-за недостаточной доступности вакцин в первой половине 2021 года мы были вынуждены дольше жить в условиях ограничений, что также вызвало недовольство населения", - сказал глава правительства.

Кариньш также отметил, что изначально Минздрав не подготовил соответствующего плана вакцинации, так как на тот момент не было понимания того, что ситуация чрезвычайна. Затем новый министр здравоохранения Павлютс создал Бюро вакцинации и внедрил план вакцинации в крупных центрах, отметил премьер-министр.

Также Кариньш рассказал, что Минздрав выясняет, насколько точной является статистика смертей инфицированных Covid-19.

Премьер-министр привел в качестве теоретического примера вероятность смерти человека через некоторое время после автомобильной аварии: если в больнице ему ставят диагноз Covid-19, то не будет ли он тоже включен в статистику смертей пациентов с Covid-19.

"Я не уверен, что статистика полностью точна, поэтому Минздрав выясняет этот вопрос", - сказал Кариньш.

По словам премьера, высокая смертность в Латвии связана с тем, что, в отличие от некоторых других стран, в Латвии не вакцинировалось большое число пожилых людей.

Как сообщалось, будет создана специальная рабочая группа по анализу причин высокой смертности инфицированных Covid-19 и поиску решений для их устранения в будущем. Представитель Минздрава Оскар Шнейдерс сообщил, что такое решение было принято на заседании стратегического совета сектора здравоохранения.