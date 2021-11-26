Лукашенко: попасть на Запад - ваше право
В пятницу, 26 ноября, белорусский диктатор Александр Лукашенко сказал мигрантам на польской границе, что не будет мешать их попыткам попасть в ЕС, и призвал Германию принять этих людей.
В пятницу, 26 ноября, белорусский диктатор Александр Лукашенко сказал мигрантам на польской границе, что не будет мешать их попыткам попасть в ЕС, и призвал Германию принять этих людей.
В опубликованном государственными СМИ видео Лукашенко посещает центр неподалеку от границы с Польшей, в котором размещены сотни мигрантов. В основном - это курды из Ирака, которые приехали в Беларусь в надежде попасть в ЕС.
ЕС обвиняет Минск в попытках отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые были введены в ответ на насильственное подавление протестов в прошлом году. Режим Лукашенко в последние месяцы организовал попытки тысяч мигрантов попасть на территорию Латвии, Литвы и Польши, незаконно отправляя через границу иракцев, которые приехали в Беларусь в качестве туристов.
Лукашенко отрицает эти обвинения.
Мигранты на видео выглядят ошеломленными, но слышны и аплодимсменты.
Лукашенко, который обвиняет ЕС в несоблюдении стандартов гуманности, отказываясь впустить мигрантов, сказал тем, что его правительство не будет мешать им попасть в Европу.
"Если кто-то хочет попасть на Запад - это ваше право. Мы не будем вас ловить, бить или держать за колючей проволокой", - сказал Лукашенко.
"Мы будем с вами сотрудничать, чтобы воплотить вашу мечту", - добавил он.
Та как многие мигранты хотят попасть в Германию, Лукашенко сказал, что просил немцев их принять.
"Если мы сейчас не решим проблему с миграцией, она станет еще крупнее", - заявил он.
"Пожалуйста, примите этих людей. Их не очень много. Они хотят жить в Германии - 2000 человек для Германии - не большая проблема", - сказал Лукашенко.
Кризис на польско-белорусской границе обострился в этом месяце, когда произошли попытки сотен мигрантов прорваться через границу. По словам Лукашенко, примерно 150 человек все еще бродят в окрестностях границы, а в центре содержания мигрантов находится примерно 3000 человек.