Лукашенко: попасть на Запад - ваше право

В опубликованном государственными СМИ видео Лукашенко посещает центр неподалеку от границы с Польшей, в котором размещены сотни мигрантов. В основном - это курды из Ирака, которые приехали в Беларусь в надежде попасть в ЕС.

ЕС обвиняет Минск в попытках отомстить за поддержку белорусской оппозиции и санкции, которые были введены в ответ на насильственное подавление протестов в прошлом году. Режим Лукашенко в последние месяцы организовал попытки тысяч мигрантов попасть на территорию Латвии, Литвы и Польши, незаконно отправляя через границу иракцев, которые приехали в Беларусь в качестве туристов.

Лукашенко отрицает эти обвинения.

Мигранты на видео выглядят ошеломленными, но слышны и аплодимсменты.

Лукашенко, который обвиняет ЕС в несоблюдении стандартов гуманности, отказываясь впустить мигрантов, сказал тем, что его правительство не будет мешать им попасть в Европу.

"Если кто-то хочет попасть на Запад - это ваше право. Мы не будем вас ловить, бить или держать за колючей проволокой", - сказал Лукашенко.

"Мы будем с вами сотрудничать, чтобы воплотить вашу мечту", - добавил он.

Та как многие мигранты хотят попасть в Германию, Лукашенко сказал, что просил немцев их принять.

"Если мы сейчас не решим проблему с миграцией, она станет еще крупнее", - заявил он.

"Пожалуйста, примите этих людей. Их не очень много. Они хотят жить в Германии - 2000 человек для Германии - не большая проблема", - сказал Лукашенко.