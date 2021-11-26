Пт, 26.11.2021
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Норы барсуков привели к загрязнению реки: выброшено 14 000 тонн ила

Иллюстративное фото ФОТО: VVD

В Латгале из-за аварии с иловых полей в районе Крыжи в окружающую среду было выброшено приблизительно 14 000 тонн осадка сточных вод, при этом загрязнения попали в реку Ликсна, сообщила представитель Государственной службы окружающей среды (VVD) Кристине Клявениеце. Вал вокруг илового поля SIA Daugavpils ūdens обрушился из-за того, что барсуки вырыли в нем норы, утверждает член правления предприятия Елена Лапинская.

25 ноября в VVD поступила информация об аварийной ситуации на иловых полях в микрорайоне Крыжи в Кашатниках Науенской волости Аугшдаугавского края. На месте происшествия инспекторы VVD обнаружили, что в результате обрушения насыпи в окружающую среду просочилось большое количество ила, в том числе смешанного с дождевой водой.

По словам Клявениеце, предварительные расчеты показывают, что в окружающую среду попало примерно 14 000 кубометров ила. Основная часть ила просочилась в прилегающий заболоченный лесной массив. Однако при этом загрязнение попало в систему канав, затем в реку Стропица и оттуда в реку Ликсна. В настоящее время загрязнены участок реки Стропица протяженностью 2,6 км от иловых полей до впадения в Ликсну, а также участок Ликсны у впадения в нее Стропицы.

В связи с загрязнением водоемов VVD призывает население округи не использовать воду в хозяйственных целях, например, не поить скот водой из загрязненных рек.

Аварийные работы на объекте выполняет управляющее иловыми полями SIA Daugavpils ūdens. Загрязнение удалось локализовать, предотвратив дальнейшее его попадание в реку Стропица. Взятые VVD пробы поверхностных вод показали, что в настоящее время показатели кислорода в реке Ликсна находятся в пределах нормы, мертвой рыбы в реке не наблюдается, - сообщила Клявениеце.

Она добавила, что загрязнение в настоящее время не представляет опасности для Даугавы.

На данный момент работы продолжаются, но они затруднены из-за труднопроходимости территории. На объекте работает SIA Daugavpils ūdens, за ситуацией следят инспекторы VVD. Согласно указаниям VVD предприятие Daugavpils ūdens пригласило специализированную компанию, которая представит предложения по сбору загрязнений и осуществит санацию территории.

Накопленный на иловых полях осадок можно использовать в сельском хозяйстве в качестве удобрения, однако выброс такого большого его количества в окружающую среду причиняет значительный ущерб, поэтому VDD выполнит его расчет, а SIA Daugavpils ūdens придется возместить ущерб. Ожидается, что это биологическое загрязнение окажет долгосрочное негативное воздействие на окружающую среду, поскольку возможности его сбора после попадания в водоемы ограничены, поясняет представитель VVD.

Ил, образовавшийся на очистных сооружениях SIA Daugavpils ūdens до 2011 года, вывозился и хранился на иловых полях в Крыжах. Исторически иловые поля предназначались для хранения механически и биологически обработанного осадка сточных вод. Общее количество осадка сточных вод, хранившегося на иловых полях, составляет около 142 000 тонн.

Виноваты барсуки

Вал вокруг илового поля SIA Daugavpils ūdens обрушился из-за того, что барсуки вырыли в нем норы, утверждает член правления предприятия Елена Лапинская.

Она сообщила, что в 1986 году в Науенской волости Аугшдаугавского края было построено 12 иловых полей, куда свозился осадок из очистных сооружений сточных вод Даугавпилса. В 2007 году компания подписала договор с производителем биогаза, и теперь осадок доставляется на производство, поэтому иловые поля в Крыжах считаются исторически загрязненным местом, пояснила Лапинская.

По ее словам, ил все еще окисляется, выделяя тепло, поэтому объект облюбовали барсуки, которые роют норы снаружи вала. Именно норы способствовали обрушению вала, убеждена управляющая компанией, по словам которой состояние иловых полей регулярно контролируется.

Предприятие Daugavpils ūdens узнало о происшествии из телефонного звонка сотрудников мини-зоопарка, обитатели которого отказались пить воду из ближайшего водоема. Обследование местности показало обрушение, к которому очень трудно добраться, потому что местность болотистая.

Лапинская сообщила, что загрязнение будет собирать АS Venteko, которое планирует установить необходимое оборудование завтра, 27 ноября. В выходные дни будет обеспечена аэрация близлежащих рек для смягчения последствий аварии. Также планируется засыпать вал, чтобы оставшийся в карьере ил не попал в окружающую среду.

Представитель Daugavpils ūdens назвала произошедшее экологической катастрофой, которую еще не приходилось переживать в окрестностях Даугавпилса, а возможно, даже во всей Латвии. Лапинская отказалась комментировать убытки компании, но прогнозирует, что они будут значительными.

Как сообщалось, в Латгале из-за аварии с иловых полей в районе Крыжи в окружающую среду вытекло приблизительно 14 тыс. тонн осадка сточных вод, при этом загрязнения попали в реку Ликсна.


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