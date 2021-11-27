Председатель правления Olainfarm прокомментировал трагический пожар

Он также сказал, что причины возникновения пожара пока неизвестны.

"Сейчас нас больше тревожат семьи пострадавших и то, как мы можем им помочь, и мы это определенно сделаем", - отметил Букс.

Он рассказал, что место происшествия в четвертом производственном цехе ограничила полиция, поэтому работникам компании проблематично его исследовать. Букс добавил, что сейчас помещения цеха в рамках возможного обследует производственный и технический директор, однако и сам председатель правления в субботу поедет на место, чтобы увидеть произошедшее лично.

На вопрос об общем влиянии происшествия на деятельность Olainfarm Букс указал, что компания застрахована от таких случаев, в то же время производство может быть продолжено в одном из других помещений, размещенных на территории компании площадью более 40 гектаров.

Напомним, в Олайне незадолго до полуночи произошел взрыв и крупный пожар в производственном здании фармацевтического предприятия Olainfarm, в результате чего один человек пострадал и один погиб.

Вызов на улицу Рупницу поступил в пятницу в 23:43. Взрыв оборудования произошел в одноэтажном железобетонном здании.

Общая площадь горения составила 144 квадратных метра.

На месте происшествия был обнаружен погибший. Еще один пострадавший мужчина был эвакуирован из здания.