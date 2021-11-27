Сб, 27.11.2021
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Председатель правления Olainfarm прокомментировал трагический пожар

Янис Букс ФОТО: Zane Bitere/LETA

В данный момент делать выводы по поводу произошедшего в пятницу на предприятии Olainfarm пожара и судить об ущербе от него еще слишком рано, признал агентству LETA председатель правления компании Янис Букс.

Он также сказал, что причины возникновения пожара пока неизвестны.

"Сейчас нас больше тревожат семьи пострадавших и то, как мы можем им помочь, и мы это определенно сделаем", - отметил Букс.

Он рассказал, что место происшествия в четвертом производственном цехе ограничила полиция, поэтому работникам компании проблематично его исследовать. Букс добавил, что сейчас помещения цеха в рамках возможного обследует производственный и технический директор, однако и сам председатель правления в субботу поедет на место, чтобы увидеть произошедшее лично.

На вопрос об общем влиянии происшествия на деятельность Olainfarm Букс указал, что компания застрахована от таких случаев, в то же время производство может быть продолжено в одном из других помещений, размещенных на территории компании площадью более 40 гектаров.

Напомним, в Олайне незадолго до полуночи произошел взрыв и крупный пожар в производственном здании фармацевтического предприятия Olainfarm, в результате чего один человек пострадал и один погиб.

Вызов на улицу Рупницу поступил в пятницу в 23:43. Взрыв оборудования произошел в одноэтажном железобетонном здании.

Общая площадь горения составила 144 квадратных метра.

На месте происшествия был обнаружен погибший. Еще один пострадавший мужчина был эвакуирован из здания.

В 3:29 пожар был ликвидирован.


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