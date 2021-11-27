"Республика" предупреждает о риске недобросовестных закупок под прикрытием Covid

Негативным последствием того, что закупки не публикуются, партия считает закупку антигенных тестов за три миллиона евро, которую выиграло недавно созданное предприятие.

Член правления "Республика" Каспар Гиргенс в письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу требует объяснить, почему государственные закупки, проводимые государством и самоуправлениями, больше не публикуются на сайте covid19.gov.lv, как это делалось в период предыдущего чрезвычайного положения.

В прошлом такая практика была введена, чтобы общество могло быть уверено в прозрачности использования средств. Политик напоминает, что были упрощены нормы, регулирующие госзакупки, то есть отменена стандартная процедура.

Депутат отмечает, что информация о закупках не публикуется и на сайте Минобороны, который был обозначен как второй официальный сайт для подобной информации. "Во время второй волны пандемии такая публикация раскрыла "ремонты больничных крыш "и другие сделки, которые трудно отнести к непосредственным последствиям пандемии", - отмечает Гиргенс.

Политик также призывает к публикации детальных отчетов о расходовании денег.