Сб, 27.11.2021
Нет, не удивлена. Меня вообще ничего уже в жизни не удивляет. У всех людей есть право поступать так, как они хотят Анда Авота, Руководитель Центра культуры Смилтене, о возможно, поддельном сертификате своей коллеги
Анда Авота, Руководитель Центра культуры Смилтене, о возможно, поддельном сертификате своей коллеги
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В Швейцарии в воскресенье пройдет референдум о ковид-сертификатах

Иллюстративное фото ФОТО: SIPA/Scanpix

В Швейцарии в воскресенье пройдет референдум по поводу ковид-сертификатов. Опросы на данный момент показывают, что большинство жителей поддерживает так называемый Covid-закон.

Вопрос о роли правительства в борьбе с пандемией в Швейцарии вызвал так много противоречий, что проходит уже второй референдум за последние четыре месяца.

Летом Швейцария ввела систему ковид-сертификатов, а в сентябре они стали обязательными для посещения большинства публичных мест. Противники вакцинации и ограничений собрали достаточно подписей, чтобы на референдуме попытаться отменить обязательные сертификаты. 

Референдуму предшествовали акции протеста, которые вылились в насильственные конфликты с полицией.

По данным опросов, большая часть избирателей поддерживает правительство. Ожидается высокая явка избирателей в связи с важностью вопроса и поляризацией общества по поводу вакцинации и борьбы с пандемией.


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