В Швейцарии в воскресенье пройдет референдум о ковид-сертификатах
В Швейцарии в воскресенье пройдет референдум по поводу ковид-сертификатов. Опросы на данный момент показывают, что большинство жителей поддерживает так называемый Covid-закон.
В Швейцарии в воскресенье пройдет референдум по поводу ковид-сертификатов. Опросы на данный момент показывают, что большинство жителей поддерживает так называемый Covid-закон.
Вопрос о роли правительства в борьбе с пандемией в Швейцарии вызвал так много противоречий, что проходит уже второй референдум за последние четыре месяца.
Летом Швейцария ввела систему ковид-сертификатов, а в сентябре они стали обязательными для посещения большинства публичных мест. Противники вакцинации и ограничений собрали достаточно подписей, чтобы на референдуме попытаться отменить обязательные сертификаты.
Референдуму предшествовали акции протеста, которые вылились в насильственные конфликты с полицией.
По данным опросов, большая часть избирателей поддерживает правительство. Ожидается высокая явка избирателей в связи с важностью вопроса и поляризацией общества по поводу вакцинации и борьбы с пандемией.