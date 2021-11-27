В Швейцарии в воскресенье пройдет референдум о ковид-сертификатах

Вопрос о роли правительства в борьбе с пандемией в Швейцарии вызвал так много противоречий, что проходит уже второй референдум за последние четыре месяца.

Летом Швейцария ввела систему ковид-сертификатов, а в сентябре они стали обязательными для посещения большинства публичных мест. Противники вакцинации и ограничений собрали достаточно подписей, чтобы на референдуме попытаться отменить обязательные сертификаты.

Референдуму предшествовали акции протеста, которые вылились в насильственные конфликты с полицией.