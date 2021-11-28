Что королева Елизавета обычно дарит своему персоналу?

Обычно это милые мелочи - коробочка для украшений, фоторамка с инициалами получателя, солонка с перечницей, красивая открытка или что-то подобное.

Те сотрудники, которые не хотят подарков, могут получить купоны в популярные британские магазины.

На мероприятии обычно подают и любимый королевой рождественский пудинг и шампанское, что позволяет персоналу сдвинуть бокалы со своим работодателем.

За подарки королева платит "из своего кармана" и ежегодно это обходится ей в десятки тысяч евро.

Конечно, королева направит подарки работникам и в этот раз, однако особой встречи с Ее Величеством, которую очень ждет каждый из персонала, не будет.

Последние 33 года королева на свои зимние выходные отправлялась в Сандрингем, где обычно посещала богослужение и проводила рождественский вечер. Обед у королевы посещает большая часть королевской семьи, и это является уникальной возможностью для фанатов увидеть их в живую, посетив праздничное богослужение.