Что королева Елизавета обычно дарит своему персоналу?
Королева Елизавета II любит Рождество и ежегодно щедро одаривает свой персонал.
Королева Елизавета II любит Рождество и ежегодно щедро одаривает свой персонал.
Те сотрудники, которые не хотят подарков, могут получить купоны в популярные британские магазины.
На мероприятии обычно подают и любимый королевой рождественский пудинг и шампанское, что позволяет персоналу сдвинуть бокалы со своим работодателем.
Конечно, королева направит подарки работникам и в этот раз, однако особой встречи с Ее Величеством, которую очень ждет каждый из персонала, не будет.
Последние 33 года королева на свои зимние выходные отправлялась в Сандрингем, где обычно посещала богослужение и проводила рождественский вечер. Обед у королевы посещает большая часть королевской семьи, и это является уникальной возможностью для фанатов увидеть их в живую, посетив праздничное богослужение.
Галерея: Британская королевская семья посещает рождественское богослужение