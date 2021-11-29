Поездка в аквапарк чуть не завершилась трагедией: мать подвергла опасности своего ребенка

В четверг, 25 ноября, вечером бдительный водитель сообщил в Центр тревоги, что в Йыгевамаа с дороги в поле выехал автомобиль.

У машины был замечен ребенок дошкольного возраста, а за рулем была женщина в неадекватном состоянии, сообщает Лыунаская префектура в соцсетях.

Неравнодушный водитель остановил свой автомобиль и направился к стоявшей в поле машине, чтобы узнать, нужна ли находящимся там помощь. "К счастью, мать и ребенок не пострадали, но прохожий посчитал правильным позвать женщину в неадекватном состоянии вместе с ребенком безопасно подождать в его автомобиле приезда оперативных служб", - уточняет Лыунаская префектура.

Когда полицейский патруль прибыл на место, выяснились детали печальной истории того, что предшествовало съезду с дороги и почему машина оказалась в поле. А именно, мать проводила время с ребенком в аквацентре, где помимо приятных водных процедур еще в ход пошли и горячительные напитки. "К сожалению, покидая водный центр, женщина приняла очень неправильное решение - села за руль и поехала с ребенком домой. К счастью, поездка вскоре закончилась в кювете и последствиями [этой поездки] стала лишь машина, застрявшая в грязи. Учитывая сильное опьянение женщины, все могло закончиться гораздо хуже", - сообщает полиция.

Ребенок, попавший в опасную ситуацию из-за неправильного выбора взрослого, был передан другому родителю. А женщину в сильном алкогольном опьянении, которую отстранили от вождения и которая оказала сопротивление полиции, в тот вечер отправили проспаться в Тартускую тюрьму.