Министр: возможно, детских домов в Латвии через пять-семь лет больше не будет

Он признал, что общая ситуация значительно улучшилась за последние годы и количество детей, живущих в детских домах, значительно сократилось. В настоящее время в детских домах проживает примерно 500 детей.

"Две трети из них - подростки, часто с проблемами зависимости, поведенческими проблемами, и понятно, что усыновители на них обращают внимание нечасто", - сказал министр.

Для решения этой проблемы Министерству благосостояния следует обратить особое внимание на создание специализированных приемных семей. По словам Эглитиса, они готовы работать с детьми, у которых "тяжелое прошлое". В то же время у Минблага есть несколько программ, которые предоставляют опекунам и приемным семьям поддержку - как материальную, так и в виде рекомендаций.

Как сообщалось, сегодня Минблаг организует дискуссию о статусах внесемейного ухода и усыновления и о возможностях принятия под свою опеку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участники дискуссии разъяснят различия между статусом воспитывающей семьи, гостевой семьи, опекуна или приемного родителя, помогут понять процесс вхождения ребенка в семью и узнать о доступных механизмах поддержки.

Одна из семей, взявшая ребенка на попечение, поделится своим практическим опытом, а любой желающий сможет задать участникам дискуссии интересующие вопросы.