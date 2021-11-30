Пропаганда наркотиков в РФ: обвинен еще один рэпер. В поле зрения артист из Латвии

Протокол был зарегистрирован Зюзинским судом Москвы 26 ноября. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Организация Лига безопасного интернета в мае 2021 года пожаловалась на на OG Buda и попросила МВД проверить на пропаганду наркотиков его песни "Бандит" и "Печеньки". Проверка коснулась и артиста из Латвии Платину (Роберт Плаудис) - специалисты оценивали их совместный трек "Это не любовь".