Пропаганда наркотиков в РФ: обвинен еще один рэпер. В поле зрения артист из Латвии
На российского рэпера OG Buda (наст. имя - Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотических веществ в сети. Об этом сообщает РИА Новости.
На российского рэпера OG Buda (наст. имя - Григорий Ляхов) составили протокол за пропаганду наркотических веществ в сети. Об этом сообщает РИА Новости.
Протокол был зарегистрирован Зюзинским судом Москвы 26 ноября. Дата его рассмотрения пока не назначена.
Организация Лига безопасного интернета в мае 2021 года пожаловалась на на OG Buda и попросила МВД проверить на пропаганду наркотиков его песни "Бандит" и "Печеньки". Проверка коснулась и артиста из Латвии Платину (Роберт Плаудис) - специалисты оценивали их совместный трек "Это не любовь".
Глава организации Екатерина Мизулина утверждает, что композиции OG Buda откровенно одобряют употребление наркотиков.
Штраф по вменяемой рэперу статье (ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП) составляет до 30 тысяч рублей (350 евро) для физических лиц или до 100 тысяч рублей (1,1 тысячи евро) для предпринимателей.
Видео: Платина & OG Buda - "Это не любовь"