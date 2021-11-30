В мире не зарегистрировано ни одной смерти от заражения омикрон-штаммом

По оценкам ученых, потребуется примерно две-три недели для того, чтобы понять, действительно ли этот подвид вируса может "обойти ранее сформировавшийся иммунитет", сказал эксперт.

"В настоящее время ведутся интенсивные исследования этого вируса. Важно, что до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти или госпитализации с ним. В большинстве известных случаев болезнь протекает в легкой форме, но надо принимать во внимание тот факт, что пока зафиксировано лишь 205 случаев заражения, и на основании этого числа нельзя делать окончательные выводы", - сказал Перевощиков.