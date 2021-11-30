НАТО призывает Россию возобновить диалог с альянсом

Он отметил, что сегодня министры подробно обсуждали три вопроса - концентрацию российских сил возле границ Украины, действия режима Александра Лукашенко и ведущую роль НАТО в контроле вооружения.

Столтенберг указал, что по-прежнему нет ясности о намерениях России у границ Украины. "Мы видим необоснованную концентрацию сил, которая не разъясняется. Все это сопровождается усиленной риторикой и дезинформацией. Мы знаем, что Россия ранее уже использовала силу против Украины и других соседних стран.

У нас единая цель - удержать Россию от любых дальнейших агрессивных действий", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Министры иностранных дел призвали Россию к прозрачности, деэскалации ситуации и напряженности. Столтенберг подчеркнул, что любая агрессия России против Украины будет иметь высокую цену и серьезные политические и экономические последствия.

"Мы будем активно отслеживать ситуацию, чтобы убедиться в том, что у нас разработаны все необходимые планы. Одновременно мы продолжим предоставлять политическую и практическую поддержку нашему партнеру - Украине", - сказал Столтенберг.

Главы МИД также обсудили ситуацию на внешних границах НАТО и Европейского союза (ЕС) и действия режима Лукашенко, который использует беззащитных людей, чтобы оказывать давление на Польшу, Латвию и Литву. Столтенберг подчеркнул, что это цинично и негуманно, и министры стран НАТО ясно выразили свою поддержку и солидарность со странами, против которых обращена эта атака. Также НАТО тесно сотрудничает с ЕС, чтобы противостоять ей.