В ЕС омикрон-штамм выявили у 44 человек в 11 странах

Все выявленные случаи заражения протекали бессимптомно или со слабыми симптомами. В ЕС не зарегистрировали ни одного тяжелого или смертельного случая заболевания, подчеркнули в центре. Большинство заболевших ранее посещали страны Африки.
За пределами Евросоюза омикрон выявили еще в девяти странах.
Во всем мире зарегистрировали 226 случаев заражения омикроном,
сообщил 30 ноября директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Как сообщалось, на прошлой неделе ученые ЮАР заявили об обнаружении нового штамма вызывающего Covid-19 коронавируса с большим количеством мутаций, который является причиной резкого роста числа заражений.
Многие страны, в том числе государства Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.