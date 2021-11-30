Ср, 1.12.2021
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Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

В ЕС омикрон-штамм выявили у 44 человек в 11 странах

ФОТО: Reuters/ScanPix

По состоянию на 30 ноября в 11 странах Евросоюза зарегистрировали 44 случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщает "Медуза" со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Все выявленные случаи заражения протекали бессимптомно или со слабыми симптомами. В ЕС не зарегистрировали ни одного тяжелого или смертельного случая заболевания, подчеркнули в центре. Большинство заболевших ранее посещали страны Африки.

За пределами Евросоюза омикрон выявили еще в девяти странах.

Во всем мире зарегистрировали 226 случаев заражения омикроном,

сообщил 30 ноября директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Как сообщалось, на прошлой неделе ученые ЮАР заявили об обнаружении нового штамма вызывающего Covid-19 коронавируса с большим количеством мутаций, который является причиной резкого роста числа заражений.

Многие страны, в том числе государства Европейского союза, приостановили полеты из южной части Африки.


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